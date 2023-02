Ecco cosa potrebbe succedere tatticamente tra Sassuolo e Napoli

Per il Napoli quindici punti sulla seconda in classifica dopo la ventiduesima giornata sono un margine enorme. Un vantaggio maturato sulle altre pretendenti allo scudetto che, almeno in teoria, dovrebbe tranquillizzare la squadra di Spalletti. Che, invece, da esperto timoniere nel mare tempestoso della Serie A, è consapevole di dover mantenere la barra del timone nella giusta direzione. Proprio adesso che il calendario sembra possa complicare la navigazione degli azzurri. Con la delicata partita di domani contro il Sassuolo, che anticipa la trasferta di Champions League a Francoforte.

Le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dall’allenatore neroverde, Alessio Dionisi (“Proveremo a fermare il Napoli. In questo momento è quasi ingiocabile. Oltre ad essere bravi, sono anche in fiducia….“), certificano il grande rispetto che ormai gli avversari hanno della capolista. Ma anche la voglia di metterle i bastoni tra le ruote. Prenderne lo scalpo, infatti, rappresenterebbe un ambito trofeo di guerra, in grado di legittimare il valore di chi dovesse eventualmente riuscire nell’impresa.

Pressing e riaggressione neroverde

Il Sassuolo appare in netta risalita, dopo un disastroso avvio di 2023, che l’aveva fatto precipitare addirittura alle soglie della zona retrocessione. Una ripresa spiegabile non solo con la svolta fisica che Dionisi ha dato al suo centrocampo, composto da un terzetto di lotta e di governo come Frattesi, Obiang e Bajrami. In effetti, da un mese a questa parte, la ritrovata condizione fisica gli consente di proporre con efficacia ed intensità un bel pressing, vero brand del gioco neroverde.

L’idea di disarmare le principali armi del Napoli, attraverso aggressione e riaggressione, appare dunque la strategia più indicata per sottrarre agli uomini di Spalletti la gestione del possesso. Recentemente, sia l’Inter che la Roma, per esempio, hanno mostrato quanto sia redditizio assumere questo atteggiamento tattico, piuttosto che compattarsi dietro, cercando passivamente un match orientato alla pura distruzione.

Partendo comunque dal presupposto che gli azzurri, con il pallone tra i piedi, sanno sempre cosa farci. Specialmente quando costruiscono dal basso, con movimenti coordinati e rotazioni in mediana.

La vocazione “giochista” degli azzurri

Insomma, il piano gara di Dionisi dovrebbe prevedere Defrel che “balla” tra Kim e Rrahmani. Uno tra Alvarez e Laurienté a uomo su Lobotka, e l’altro orientato maggiormente verso l’interno, per schermare le imbucate centrali

Nel caso in cui gli avversari tentino di incollarsi addosso allo slovacco, però, non è infrequente che il pivote faccia da raccordo, abbassandosi tra i centrali difensivi. Così da innescare una giocata rischiosa, nondimeno, tremendamente utile per generare separazione e ricevere in totale libertà, se fatta con il giusto timing.

Perché permette di superare la densità creata dall’avversario, attirandolo in avanti. A quel punto, la progressione dell’azione è garantita dal movimento di Anguissa e Zielinski: una delle mezzali prende proprio il posto di Lobotka, mentre l’altra si alza sulla trequarti.

Sostanzialmente, a caratterizzare la gara del “Mapei Stadium” sarà la contrapposizione tra due squadre molto organizzate. Un sottile equilibrio che potrebbe rompersi se gli ospiti riuscissero a sviluppare il loro calcio assai qualitativo. Non subendo, al contempo, lo sforzo di sottrarsi alla pressione altrui, funzionale a pregiudicarne la fase di possesso.

