Ecco come il Napoli può sottrarsi alla strategia di Mourinho

Non è mai facile esaminare una partita come quella che vedrà il Napoli di scena all’Olimpico. Analizzare i potenziali sviluppi della gara contro la Roma, infatti, equivale a considerare le varie strategie pensate da Mourinho: un allenatore solo all’apparenza poco propositivo. Comunque in grado di disegnare situazioni insostenibili per chiunque faccia l’errore di sottovalutarlo sul piano del gioco proattivo.

Ad eccezione del dubbio relativo alla posizione di laterale destro, i capitolini dovrebbero schierarsi con Mancini al fianco di Smalling, e Ibanez sul centro sinistra. A centrocampo, davanti ai metodisti Cristante–Matic, si piazzerebbe la coppia composta da Zaniolo e Pellegrini.

Roma compatta e aggressiva

Rispetto al passato, quindi, l’allenatore portoghese ha cambiato sistema, adottando il 3-4-2-1. Uno schieramento che, mantenendo comunque un baricentro medio, in questo inizio di stagione, ha contribuito a costruire le fortune del gruppo giallorosso, puntando forte sulla compattezza ed il tentativo di fare grande densità in zona palla.

Va da sé che per questo tipo di calcio diventa fondamentale accentuare oltremodo l’aggressività, tentando di riconquistare immediatamente il pallone.

Insomma, le possibili slidingdoors del match lasciano immaginare che la Roma accetterà spesso situazioni di uomo contro uomo, disseminando il campo di scalate in avanti.

In maniera del tutto naturale, mentre i “braccetti”, Karsdorp (o Zalewski) e Spinazzola, liberi di alzarsi tantissimo, salgono su Di Lorenzo e Mario Rui, assestando la squadra nella metà campo partenopea, ed al contempo, negando la conduzione ai terzini di Spalletti. Il triangolo di offensive players – i due di trequartisti, assieme ad Abraham – si dovrebbe orientare verso Kim e Juan Jesus.

In particolare, l’attaccante inglese, prova sempre a indirizzare la prima pressione: classico contesto tattico funzionale a schermare la principale fonte del gioco altrui. Ma Lobotka è un pivote che non teme il pressing asfissiante.

La centralità di Osimhen

Nonostante l’elevato tasso qualitativo del Napoli in costruzione, nonché l’abitudine a muovere la sfera avanti-dietro-dentro anche sotto pressione, Mourinho intende evitare che l’uscita sul corto avversaria possa trovare sbocchi. L’idea rimane quella di disinnescare la risalita dal basso, costringendo a lanciare direttamente su Osimhen. Approfittando pure della superiorità numerica garantita dal reparto arretrato giallorosso, impostata sul principio dell’aiuto reciproco.

Dunque, qualora il numero nove in maglia azzurra riuscisse a girarsi, difficilmente poi andrebbe comodamente negli spazi in profondità. Sostanzialmente, pur se il terzetto di centrali non dovesse essere abbastanza veloce da contenerlo, in ogni caso potrebbe azzardarsi a lavorare in sicurezza, grazie agli scivolamenti, che evitano di dilatare le distanze nella linea.

Teoricamente, la conseguenza pratica di tale atteggiamento si tradurrebbe nell’ingabbiare la mobilità del nigeriano. Con un difendente che si stacca in copertura e almeno un altro aggressivo in marcatura, capace di ostacolarne la corsa col contatto fisico.

Mediana azzurra determinante

Le chiavi per decodificare le intenzioni di Mourinho sono molteplici.

Innanzitutto, appoggiarsi su Osimhen, che però dovrà dimostrarsi bravo nel proteggere l’attrezzo con il marcatore addosso. Conservare il possesso, generando linee di passaggio pulite, al punto da favorire l’occupazione dei cd. “mezzi spazi” di Zielinski, piuttosto che stimolare le individualità degli esterni d’attacco oppure le combinazioni sviluppate sulle catene laterali.

In ultima istanza, non bisogna trascurare la proverbiale abilità del centrocampo napoletano nel bilanciare situazioni in cui l’avversario porta molti giocatori ad addensarsi intorno al pallone, rendendo estremamente ardua la riconquista.

Così, qualora lo scarico in mediana venisse assorbito dalle scalate in avanti della Roma, verrebbe agevole agli uomini di Spalletti consolidare il giropalla chiamando i terzini a dare ampiezza, alla stregua di veri esterni di centrocampo.

