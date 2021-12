“Ecatombe” Coppa D’Africa, Osimhen solo il primo!

Victor Osimhen, volato in Nigeria per abbracciare la causa della sua Nazionale in vista della Coppa D’Africa, risulta essere positivo al Covid, come la SSC Napoli, nella giornata di oggi, ne ha dato comunicazione, confermando che il calciatore risulta asintomatico, e che restera’ in quarantena nel domicilio nigeriano in cui si trova. Il problema pero’, e’qui dovrebbe rispondere la Societa’, come mai Osimenh,che era infortunato dal 23 Novembre,dopo la gara persa contro L’Inter, causatogli da Skriniar, si trovava in Nigeria, mentre proprio Venerdi‘ avrebbe dovuto effettuare il controllo per capire l’entita’ e l’eventuale guarigione dallo stesso? Ed in piu’, qual’era la necessita’ di volare in Nigeria visto il suo infortunio? La risposta non ha tardato ad arrivare, e’ chiaramente, per chi non volesse vedere, Osimhen, partecipe anche una Societa’ poco attenta alla gestione dei suoi tesserati, e solo l’inizio di un ECATOMBE chiamata Coppa D’Africa. E chiaro che gli interessi prevalgono sempre su totto e’ tutti, anche a discapito della salute, ma chiedevo e’ vi chiedo, che senso ha tutto questo, proprio nel momento in cui l’attenzione mondiale dovrebbe vigilare e tutelare la salute e non certo questi Mecenati-Mercenari che non lesinano lacrime, ma solo fazzoletti da 500 euro nel taschino! Vorrei anche appellarmi al buon senso della CAF oltre che dello stato del Camerun, ma mi risulta difficile credere che vi possa essere una risposta in tal senso da entrambe le parti. Fatto sta’ che molte squadre europee,tra cui il Napoli, potrebbero pagare un dazio altissimo, mettendo in discussione anche eventuali risultati delle stesse, perche’ decimati da possibili defezioni create da tale senso di irresponsabilita’ della federazione Sudafricana. Potremmo dire l’anno che sta arrivando, tra un anno passera’, tra Politica e FIFA… E’ il calcio che paghera’! Salviamo L’Ecatombe, fermate il Camerun!

