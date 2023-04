Eav: Il Treno dei Campioni D’Italia in partenza dal binario “3”…destinazione Maradona!

Eav, azienda di trasporti regionale che gestisce Circumvesuviana, Cumana e Circumflgrea oggi 30 aprile presenta il treno ‘Azzurro scudetto‘, un convoglio ridipinto d’azzurro che accompagnerà i tifosi del Napoli dalla stazione di Montesanto a quella di Fuorigrotta lì dove andranno allo stadio Diego Armando Maradona per la partita, forse quella della matematica vittoria del terzo scudetto, contro la Salernitana (previo risultato positivo fra Inter e Lazio in favore dei nerazzurri).

Proprio Eav, in previsione dell’eccezionale afflusso di passeggeri ha deciso di chiudere alcune fermate della Circumflegrea oggi negli orari durante i quali è prevista la festa per il terzo scudetto del Napoli. Ovviamente il provvedimento è da ritenersi annullato se la vittoria dello scudetto non sarà confermata dai risultati: vista l’ordinanza dirigenziale emessa dal Comune di Napoli, si comunica che a partire dalle 17.11 di domenica 30 aprile e fino al termine del servizio, le stazioni di Piave-Traiano-La Trencia e Pisani saranno chiuse al pubblico e in tali impianti i treni non effettueranno fermata.

