E’ Tornato a parlare De Laurentiis: “attacco” a Spalletti!

È tornato a profire parola in pubblico il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e lo fa nel modo e nello stile in cui gli riesce meglio, attaccando la Nazionale dopo la gara contro l’Ucraina per “colpire” il CT Spalletti, con cui vi sono ancora delle controversie legali in atto (circa 3 milioni in ballo!), oltre al “tradimento” subito lo scorso Giugno.

Ma andiamo per ordine. Ospite alla presentazione del libro del procuratore di calciatori, Mario Giuffredi, tenutasi nella sala Champions del Maradona, il patron azzurro che se non e prima donna non è felice, al momento del suo intervento, dopo aver fatto il solito monologo di prefazione, trova il modo di dire la sua sulla Nazionale dopo la gara contro l’Ucraina che ha portato gli azzurri di Spalletti ad Euro 2024. Queste le sue dichiarazioni: “In qualche modo Giuffredi, attraverso tutti quelli che rappresenta, interpreta i sogni di quelli che magari amerebbero vedere una partita non rubata come quella di ieri sera dall’Italia, dove mancava un rigore per l’Ucraina”.

La domanda è, lasciando il beneficio del dubbio, c’è l’ha con il sistema calcio italiano, quindi la Federazione, oppure c’è dentro anche Spalletti, per il famoso anno sabatico poi rinnegato per la chiamata in Nazionale, quindi si è sentito tradito visto che non ha voluto continuare a Napoli?

Gravina, Spalletti, ed il rigore non dato all’ Ucraina, che c’era sicuramente, sono problematiche personali che non aveva senso nominare in quella sede, ma lui va sempre fuori schema, altrimenti non sarebbe Dal, da cui ultimamente stanno scappando tutti Senza che il patron mutasse tali modalità!

Tornato a parlare Adl, attacca Spalletti e mette in imbarazzo Di Lorenzo…

Tanta è la prosopopea della quale non può fare a meno, purtroppo è cosi, che non ha pensato alla presenza del capitano del Napoli, e perno della Nazionale, Giovanni Di Lorenzo, il quale resta attonito a tale affermazione, che fuori esce proprio dal suo Presidente!

Per fortuna, però, l’imbarazzo mostrato dal mal capitato Di Lorenzo, proprio di fronte al patron, riporta lucidità toni ribassati in De Laurentiis, che dichiara: “In verità avete giocato molto bene, io l’ho vista, siete stati come poche volte ho visto giocare la Nazionale italiana, soprattutto negli ultimi tempi”

Ciacca e Medica, specialità di Adl, che non perde occasione, ogni volta che può, di vestirsi da prima donna, ma nei momenti probabilmente, meno propizi e nelle sedi non opportune. Ma questo è il patron azzurro, può piacere oppure no, la realtà e che molte volte, lo diciamo in francese, Là mot est d’Argent la silence est d’or (La parola è d’argento il silenzio e d’oro) nel caso in questione sarebbe stato utile seguirne il consiglio, per evitare un’altro scivolone.

Ma porgiamo anche gli auguri al Presidente de Laurentiis, operatosi a Villa Stuart al menisco mediale del ginocchio destro, e che per fortuna l’intervento è perfettamente riuscito, tanto da tornare a casa in tempi record, alle 16 operato alle 20 rientrato alla propria dimora.

Chiaramente Mazzarri non potrà “convocarlo” per la gara contro l’Atalanta, si scherza chiaramente, ma siamo sicuri che la sua presenza, anche se da lontano, avrà la stessa valenza, ma vi e’ anche la speranza che possa servire a meditare e modificare il suo Modus-Operandi per il bene del Napoli stesso. Auguri Presidente

