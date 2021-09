E’ solo un amichevole, ma che brutta figura per lo svogliato Napoli

Se Luciano Spalletti attendeva risposte plausibili dalle seconde linee nell’amichevole contro il Benevento, è rimato probabilmente deluso dal Napoli svogliato e pasticcione visto al cospetto dei sanniti.

Se l’intenzione del tecnico di Certaldo era quella di preparare la partita contro la Juventus, dando minutaggio a chi è rimasto a Castel Volturno durante la pausa per le Nazionali, allora dovrà assolutamente rivedere i suoi piani.

Ovviamente, troppo brutta per essere vera, la squadra partenopea. Così come deve necessariamente essere interpretato il test match di stasera per quello che è stato. Ovvero, una sgambatura e poco altro.

Eppure, non fa mai piacere prendere una imbarcata. Una scoppola colossale, nel punteggio prima ancora che nel gioco, che non deve mettere ansia in vista della Vecchia Signora.

Nondimeno, spingere comunque allenatore e società a fare qualche considerazione ulteriore circa il reale valore della rosa nel suo complesso.

Appare evidente, al netto di una gara condotta tutta sotto ritmo, quasi caracollando e trotterellando per il campo, che l’organico non è affatto omogeneo. Come invece va palesando a destra e a manca la direzione sportiva.

NAPOLI (4-2-3-1): Marfella (74′ Idasiak); Malcuit, Manolas (46′ Costanzo), Juan Jesus, Zanoli; Fabian Ruiz (74′ Mercurio), Mario Rui (46′ Vergara); Politano (65′ D’Agostino), Ounas (74′ Costa), Lozano (74′ Marranzino); Petagna (82′ Ambrosino). Allenatore: Spalletti.

BENEVENTO (4-3-3): Paleari (74′ Manfredini); Letizia, Vogliacco (58′ Vokic), Barba, Foulon (75′ Mascianngelo); Calò (75′ Talia), Acampora (64′ Tello), Improta (46′ Basit); Elia (71′ Brignola), Moncini (64′ Sau), Insigne (85′ Umile). Allenatore: Caserta.

Marcatori: 23′ Calò, 34′ Improta, 63′ Politano (rig.), 66′ Foulon, 85′ Insigne (rig.), 88′ Umile.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati