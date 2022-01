E se non ci fossimo accorti di avere l’erede di Insigne in casa?

Ormai è noto a tutti: Lorenzo Insigne sarà un nuovo calciatore del Toronto a partire dal 1 luglio 2022. Il capitano lascerà la propria città e i colori a cui è legato sin da bambino per andare a prendersi il contratto più importante della propria carriera.

Con un Insigne che va, però, è necessario che ci sia un ala sinistra che viene.

Sono circolati tanti nomi che potrebbero sostituire il 10 della nazionale nelle ultime settimane, ma pare non sia stato ancora individuato il calciatore con l’identikit perfetto su cui investire per affidargli la corsia sinistra dell’attacco azzurro.

Allora, stando alle dichiarazioni del presidente (il quale sostiene che che i bilanci siano in rosso), perché non puntare su un prodotto della Primavera?

Alessio Zerbin: il possibile erede di Lorenzo Insigne

Alessio Zerbin è un giovane calciatore in forze al Frosinone dove resterà fino al termine di questa stagione. Infatti, il cartellino del classe 1999 è detenuto dalla SSC Napoli che sta facendo fare le ossa al giovane calciatore in Serie B per poi testarlo la prossima stagione e capire se sia pronto all’approdo in pianta stabile in prima squadra.

Ad oggi, il giovane talento ha collezionato 13 presenze nel campionato di Serie B in corso, siglando 6 reti e servendo 2 assist ai propri compagni. Di conseguenza, ha partecipato ha dato il contributo alla squadra per 8 gol in 13 partite, avendo più del 50% di efficacia su quella fascia.

D’altronde, non dimentichiamo che la storia di Zerbin è molto simile a quella di Insigne. Il giovane di Frattamaggiore all’epoca esplose tra le fila del Pescara mettendo in mostra tutte le proprie doti per poi approdare in prima squadra nel Napoli di Mazzarri l’anno successivo dove si è ritagliato uno spazio importante che lo ha portato a diventare l’importante giocatore che è oggi. Zerbin, invece, al Frosinone sta completando il proprio processo di maturazione e prova a lanciare segnali a Luciano Spalletti per fargli capire che anche lui c’è!

Il giovane prospetto sarebbe il terzo giocatore proveniente dall’Under 19 azzurra, dopo Insigne e Zanoli, a prendere posto tra i “grandi”.

