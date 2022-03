E se la smettessimo di manipolare i tifosi…

La dinamica con cui si raccontano le vicende del Napoli, ogni qual volta, clamorosamente, gli azzurri falliscono determinate partite, è costantemente orientata verso uno stucchevole preconcetto. Che fa riferimento alla mancanza di gonadi. Talvolta abusato e troppo spesso frutto di retorica.

Sicuramente sono argomenti facili da sviscerare, soprattutto in un ambiente come quello napoletano, passionale ai limiti del maniacale. Nonchè abbastanza istintivo. Privo cioè del giusto equilibrio e della necessaria ponderatezza quando si tratta di analizzare le vicende della squadra partenopea.

Appare evidente, in tale contesto, quanto sia facile manipolate i tifosi, orientandone i giudizi e la critica.

Del resto, nel dna di questa città, bella come poche e assurdamente ricca di mille contraddizioni, alberga un fattore comprensibile soltanto a queste latitudini: la cazzimma. Un’espressione gergale tipica delle nostre parti, utilizzata sostanzialmente per indicare un coacervo di qualità, che intrecciandosi, danno luogo a stratificazioni comportamentali. Per cui, chi ne è titolare, riesce a cavarsela, in virtù di scaltrezza, furbizia e sicurezza nei propri mezzi.

Ma la narrazione calcistica non può mai prescindere dall’approfondimento tecnico-tattico. Quindi, è poco dignitoso fondare l’analisi di una partita esclusivamente sull’epica dell’emotività e del carattere.

Trascurando platealmente l’essenza stessa dell’agonismo. Per vincere bisogna avere qualcosa di ben più radicato e strutturato del carattere risoluto. La feroce determinazione è utile se vuoi elevare un gruppo di giocatori al di sopra delle loro abilità pedatorie, trasformandoli in leggende.

Ma il calcio è innanzitutto abilità nelle letture. Adattarsi continuamente alle mutevoli situazioni generate dal comportamento di compagni e avversari. Insomma, senza una forte componente tecnico-tattica di base, abituarsi a sostenere certi impegni diventa veramente complicato.

Ecco, al netto delle manchevolezze di una società, priva comunque di progettualità e programmazione tali da renderla “vincente”, ovvero idonea a issarsi a pieno titolo nell’alveo dei Top Club in pianta stabile, e non in maniera episodica, a Napoli continua a fare la differenza – in negativo -, la cultura della verità.

Così, trova terreno fertile un’aneddotica memorabile, che giustifica in modo selettivo vittorie e sconfitte, al punto tale che una domenica gli azzurri sono privi di cuore, cervello e palle. Mentre la settimana dopo, fanno incetta di applausi grazie alle medesime virtù extra pallonare.

Chiaramente, il calcio è un’altra cosa. Ma bisognerebbe mettersi in discussione, per raccontarlo con onestà intellettuale. E senza alcun pregiudizio.

