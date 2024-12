Sembra che il Napoli nelle ultime settimane stia palesando notevoli difficoltà sul piano realizzativo. Le ragioni sono sicuramente di tipo tecnico-tattico: una questione tipicamente strutturale, strettamente connessa al 4-3-3, seppur interpretato in maniera assai fluida. Che però finisce per intrecciarsi con lo stato di forma deprecabile di qualche individualità.

Insomma, gli uomini deputati a fare (teoricamente) la differenza, nonché il modulo, non stanno funzionando come pretenderebbe Conte. Innegabile che l’Uomo del Salento faccia grande affidamento sulla qualità dei “tre tenori”. Difendere contro gli azzurri, dunque, dovrebbe essere complicato per chiunque. Perché bisogna disinnescare contemporaneamente Politano, Lukaku e Kvaratskhelia. Trascurando, almeno in questa sede, i benefici generati dagli inserimenti di McTominay, pericolosissimo le volte che si inserisce nella trequarti altrui. In pratica, la squadra partenopea ha codificato all’interno del proprio sistema alcune soluzioni specifiche, strettamente connesse alle caratteristiche offensive del suo tridente.

Catene e isolamenti in fascia

Conte intende sfruttare al massimo tre minacce molto diverse tra loro. Per cui diventa poi svantaggioso per gli avversari fronteggiare il gioco associativo di Politano, che crea spazi tra le linee, per sé stesso ed i compagni. Un’abilita che favorisce soprattutto le sovrapposizioni di Di Lorenzo. Oppure Kvaratskhelia che si mette in proprio attraverso dribbling ipercinetici, capaci di produrre superiorità numerica. E la fisicità di Lukaku, ideale per tenere palla, costringendo i difensori a rompere la linea, alzandosi tanto in situazione di marcatura diretto o copertura preventiva. Peccato che da tempo latitino gli smarcamenti di Big Rom. Forse è cambiato il contesto attorno al belga: supportato poco e male, ha dovuto sempre cavarsela da solo. Tra l’altro, muovendosi spalle alla porta. Quindi, in posizione nient’affatto favorevole, ricevendo con un uomo a fargli sentire costantemente il fiato sul collo, che gli impedisce di girarsi liberamente.

A proposito del capitano: il Napoli ha uno sviluppo asimmetrico della manovra d’attacco. Innegabile sia la fascia destra il lato forte dello schieramento, con meccanismi di catena che privilegiano a turno il terzino della Nazionale o l’ex Inter e Sassuolo. Sul versante opposto, invece, il tecnico salentino preferisce isolare Kvara nell’uno contro uno. Attorno al georgiano, manca una rete di sostegno che gli consenta di dialogare, facilitandogli la vita quando viene raddoppiato, se non addirittura triplicato. Del resto, Olivera ha un’indole meno propositivo rispetto a profili dominanti del ruolo, tipo Dimarco, per intenderci.

Sfruttare Lukaku diversamente

Un discorso a parte urge dedicarlo allo slot di centravanti: mancano le giocate individuali di Lukaku. Venendo incontro, il belga comprime il Napoli piuttosto che garantirgli profondità. Potrebbe anche andare bene, se soltanto gli esterni fossero stimolati ad aggredire la profondità senza palla. Un movimento centripeto funzionale a rubare il tempo e trovare lo spazio idoneo a eludere poi il controllo dei difensori, che purtroppo non rientra nelle corde di Politano e Kvaratskhelia.

Sostanzialmente, l’idea sarebbe quella di destrutturare la compattezza sottopalla degli avversari col classico palleggio avanti/dietro/dentro. Sul primo tocco verso Lukaku, che si abbassa incontro al possessore, liberando la zona alle sue spalle, gli esterni tagliano centralmente. Il numero 11 dialoga a muro e immediatamente dopo lo scarico, effettua un movimento a mezzaluna, per tagliare fuori il marcatore diretto. A quel punto, l’imbucata in profondità stimola proprio la traccia di passaggio verticale su Politano o Kvara.

Una soluzione che i calciofili più indefessi potrebbero mutuare dal Foggia. Negli anni ’90 il tridente composta da Rambaudi, Baiano e Signori diede vita alla famigerata “Zemanlandia”, facendo i medesimi movimenti. Il boemo poi ripropose la stessa giocata quando andò alla Lazio, portandosi appresso i due esterni. Mettendo tuttavia al centro un attaccante meno dinamico e più posizionale del calibro di Casiraghi: il Bisontino era fenomenale nel calamitare i palloni da centroboa, mentre Rambaudi e Signori gli tagliavano sotto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEGUI I SOCIAL E RESTA AGGIORNATO SULLE NEWS: