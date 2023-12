Continua a tenere banco in casa Napoli l’annoso problema del terzino sinistro. Il contemporaneo infortunio di Mario Rui e Olivera costringe Mazzarri a inventarsi soluzioni estemporanee, tipo dirottare in fascia un centrale di piede mancino. Prima Juan Jesus, quindi Natan. Tutti adattamenti malriusciti, capaci solo di generare ancor più confusione in un reparto già in grossa difficoltà a causa delle lacune tecnico-tattiche palesate finora dai centrali, orfani della guida sicura di Kim.

Le ultime due uscite dei Campioni d’Italia in campionato hanno confermato il fallimento di Natan, riciclato in fascia dall’allenatore toscano, forse stufo delle costanti omissioni in mezzo alla difesa del brasiliano acquistato dal Bragantino. Insomma, Inter e Juventus hanno evidenziato soprattutto le sue insufficienze.

Le qualità di Zanoli

Alessandro Zanoli, pur essendo destro naturale, potrebbe avere le caratteristiche in grado di renderlo spendibile anche sul binario opposto. In primis, fisico, velocità e passo nel difendere la profondità. Oltre ad una certa intraprendenza col pallone tra i piedi.

Alla Sampdoria, nella seconda parte della scorsa stagione, infatti, ha dimostrato ampiamente quanto gli piacesse poco buttar via la palla. E’ chiaro che giocando a piede invertito avrebbe qualche limitazione, specialmente nei cross in corsa, dovendo preparare la rifinitura. Nulla di trascendentale. Magari perde un tempo nella giocata, in una posizione teoricamente non sua, ma basta proteggersi, sfruttando la presenza della linea laterale, per rientrare sull’arto dominante.

Inoltre, Zanoli sa lavorare con tanto campo davanti. Del resto, è abituato a muoversi nel 3-5-2 di Dejan Stanković. Circostanza ideale nel Napoli attuale, dovendo assorbire gli strappi di Kvaratskhelia, all’interno di un sistema offensivo che ha sempre privilegiato l’isolamento in situazione di uno contro uno del georgiano.

Difetti strutturali e nel posizionamento

Proprio la copertura dello spazio alle spalle è uno dei maggiori difetti messi in luce da Natan, sia quando occupa lo slot di centrosinistra, al fianco di Rrahmani. Che le volte in cui Mazzarri l’ha spostato sull’out. A questo proposito, il cortocircuito nella marcatura di Belligham e successivamente le pessime prestazioni con Inter e Juventus non hanno fatto altro che confermare la limitata soglia di attenzione del brasiliano.

Insomma, appare evidente che Natan sia totalmente manchevole nel disinnescare l’inserimento del numero cinque del Real Madrid, non visualizzando immediatamente la minaccia. Un inaccettabile errore di valutazione. Sembra quasi uno stopper d’altri tempi, coerente con un calcio desueto, che ormai non esiste più: può soltanto marcare l’uomo, tentare l’anticipo in avanti. Ma privato del riferimento, senza alcun contatto diretto con l’avversario, va in totale confusione.

Se possibile, è andato ancora peggio da terzino. Soffrendo tremendamente la tipica giocata preparata da Simone Inzaghi. I nerazzurri aprivano molto in fascia Barella, mentre Dumfries si buttava dentro ed il centrocampista scambiava sul corto con Lautaro, nel mezzo spazio dietro Natan, sostanzialmente incapace di coprire quella la linea di passaggio. Il brasiliano non fa nulla per rendergli difficile l’inserimento. Ovvero, infastidire Barella, sporcandogli la corsa. Restando vicino, usando le braccia o il corpo per rallentarne la corsa.

Appisolarsi sul taglio alle spalle

Pure Allegri, ieri sera, ha saputo approfittare in maniera chirurgica della debolezza di Natan quando si fa attrarre dalla palla.

A parziale giustificazione, lo scenario creato appositamente dal “Conte Max”, che disegna un doppio blocco: McKennie si apriva a “fissare” Kvara, Cambiaso aggrediva la profondità. Ma anche in questa circostanza Natan doveva stringere la diagonale, posizionandosi meglio.

Quante sinistre analogie con il gol di Calhanoglu. Tutto nasce da un cross perfetto di Dimarco, da cui scaturiscono a cascata una serie di giocate. Però la connessione da un lato all’altro del campo, con il “quinto” opposto alla palla – Dumfries –, che salta indisturbato e appoggia per il rimorchio, rientrava nelle competenze proprio di Natan.

