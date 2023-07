“È pronto a ridursi anche l’ingaggio pur di approdare a Napoli” I dettagli

Giovani Lo Celso è un obiettivo del Napoli per il centrocampo: il calciatore ha aperto all’azzurro e si ridurrebbe anche l’ingaggio. I due club, però, non sono ancora d’accordo sulla formula del trasferimento,

La notizia riportata da Tuttomercatoweb:

“Giovani Lo Celso è il grande obiettivo del Napoli per rinforzare il centrocampo a disposizione di Rudi Garcia. E il giocatore ha già dato la propria disponibilità anche a ridursi l’ingaggio attuale da 4 milioni di euro netti, pur di approdare al Napoli. Per il club azzurro come detto l’argentino è la prima scelta per rinforzare la linea mediana, con la strategia del comparto mercato che prevede un innesto in caso di permanenza di Zielinski e due se il polacco dovesse partire.

Come spesso accade, il problema principale è legato alla formula: il Napoli vuole chiudere con un prestito con diritto di riscatto, il Tottenham spinge per una cessione a titolo definitivo, o un prestito con obbligo di riscatto. Questione concorrenza: oltre agli azzurri, sull’argentino si segnalano Aston Villa e Betis Siviglia, oltre al Barcellona che ha sondato la pista ma resta al momento impossibilitato a chiudere operazioni per i noti problemi finanziari”.

