…E non si dica che non e’ vera la storia dello “psicologo granata”. Striscione contro il Napoli ne conferma l’urgenza

Sebbene non sia andato oltre al pareggio e non abbia già festeggiato il tricolore, il Napoli resta il padrone indiscusso della Serie A. Protagonista di una stagione eccezionale, il club azzurro potrà celebrare lo scudetto giovedì con l’Udinese, il traguardo dista un solo punto. La Salernitana, dal canto suo, ha strappato un punto alla capolista del campionato, fondamentale per la lotta salvezza. Al ritorno della squadra a Salerno, l’accoglienza dei tifosi granata è stata calorosa, forse anche eccessiva. D’altronde, è risaputo l’astio tra le due tifoserie. Gli ultras della Salernitana, inoltre, hanno esposto un vergognoso striscione contro il Napoli, con lo scopo di schernirlo. Di seguito l’immagine emersa sui social.

