E’ l’ora di Victor Osimhen

È l’ora di Osimhen.

Scalpita ormai l’attaccante nigeriano, per rientrare nel gruppo, dopo il guaio muscolare che l’ha tenuto lontano dal campo di gioco. Assente dal 7 settembre, nella magica notte contro il Liverpool, per una lesione al bicipite femorale.

Durante le trasferte internazionali dei suoi compagni, si è allenato senza sosta a Castel Volturno, anche mercoledì mattina mentre la squadra era in viaggio.

Dall’Olanda, anche Spalletti ha chiamato alle armi il suo numero 9 :

“Abbiamo bisogno del nostro bomber, anche se Raspadori e Simeone stanno facendo benissimo. La concorrenza sarà un valore aggiunto”.

Difficile comunque che Victor, possa restare in campo per 90 minuti, più probabile un impiego part time, per riprendere al meglio la condizione.

Il suo impiego è legato soprattutto alle condizioni dei suoi compagni di reparto.

Kvaratskhelia è uscito piuttosto malconcio dalla sfida con l’Ajax, da valutare lo status nei prossimi giorni, possibile panchina per lui, in questo caso potrebbe essere Raspadori a prendere il suo posto, lasciando spazio alla punta centrale.

Anche Zielinsky è in dubbio, per Cremona, tra nazionale e Champions League, il polacco ha fatto gli straordinari. Una contusione al polpaccio per lui, sarà tenuto sicuro a riposo, con Ndombele ed Elmas, pronti a prendere il suo posto.

Esami strumentali, quest’oggi invece per Giovanni Di Lorenzo, problemi di natura muscolare per lui, si valuterà se dargli un turno di riposo, visto l’approssimarsi degli impegni di Champions e campionato.

Un Napoli dunque, che necessariamente dovrà fare del turn over, puntando su quegli elementi che finora hanno giocato meno.

Victor Osimhen è appunto uno di questi, anche se l’attacco partenopeo non ne ha assolutamente risentito. Miglior attacco in Serie A e in Champions League, lasciano immaginare che i sostituti sono più che all’altezza. Anzi c’è chi teme che il rientro del nigeriano, possa rompere un meccanismo che appare perfetto, in questo momento.

Fuori ogni dubbio che in passato il Napoli, abbia pagato molto l’assenza dell’attaccante, segnale che il mercato sia stato totalmente indovinato, proprio per sopperire alle inevitabili defezioni della stagione. La profondità della rosa, sarà quel valore aggiunto, come sottolineato dal Mister azzurro, che alla lunga potrà fare la differenza.

A questo va aggiunto, che i giocatori a disposizione, danno anche la possibilità di adottare moduli diversi, prima e durante le partite. Un altro valore che diventa un’arma preziosa, soprattutto in gare difficili da sbloccare.

Proprio la Cremonese è una squadra che darà queste problematiche, in quest’ottica Osimhen, potrebbe essere il jolly da calare al momento giusto.

