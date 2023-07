E’ iniziata l’era Meluso: diesse silenzioso ma “comunicatore”

Neppure il tempo di presentarlo è già Mauro Meluso deve difendersi dal fastidioso chiacchiericcio veicolato nell’ambiente partenopeo dai “soliti noti”. Scontenti, probabilmente, dalle dichiarazioni ermetiche del nuovo diesse azzurro. A parer loro, tutt’altro che prodigo nell’anticipare le strategie del Napoli in chiave mercato. Dimenticando che la conferenza stampa di ieri era stata organizzata esclusivamente per offrirgli l’opportunità di farsi conoscere pubblicamente.

Il d.s. invece ha interpretato alla perfezione il contesto, trincerandosi solo in apparenza dietro la classica dichiarazione di facciata.

“Le mie sensazioni sono positive. Arrivo nella società campione d’Italia. Ma il calcio per certi versi è uguale a tutte le latitudini. Una squadra che ha vinto con quel distacco è una super squadra, complimenti a tutti quelli che ci hanno lavorato, in sintonia…”.

Equilibrio economico e ambizioni

In realtà, limitandosi a parole di circostanza, Meluso ha detto molto più di quello che avrebbe voluto. Chiaro, tra le more di silenzi e frasi smozzicate, il messaggio ricco di sfumature operative. Il lavoro della direzione sportiva per cercare di migliorare la rosa dovrà necessariamente interfacciarsi con gli input della proprietà, prim’ancora che con i desideri dell’allenatore.

“Le dinamiche che ci porteranno a restare competitivi le verificheremo insieme nei prossimi giorni…”.

Sostanzialmente, gli obiettivi sportivi dei Campioni d’Italia rimangono gli stessi, in termini di ambizioni. Bisognerà comunque far collimare ogni singola operazione – in entrata e uscita – muovendosi sul sottile filo dell’equilibrio economico.

Facendo quindi le pulci al bilancio. Ed al contempo, scelte coraggiose. Perché nel calciomercato drogato dai petrodollari sauditi i calciatori diventano un patrimonio nient’affatto stabile.

Anzi, in continua evoluzione, sempre in balia dell’ingombrante presenza di agenti e procuratori vari, che ormai regalano una posizione di forza ai loro assistiti. Anche se vincolati da contratti pluriennali. Dunque, per gestirne le paturnie, la pianificazione deve necessariamente prendere il sopravvento sulla mera improvvisazione.

Garbo, empatia e credibilità

In realtà, Meluso ha dimostrato subito di saper tenere la scena e confrontarsi contro i marpioni della comunicazione, che all’ombra del Vesuvio pare non manchino mai.

In questo scenario, si inserisce alla perfezione la sua abilità di smarcarsi con sobrietà, evitando in maniera stilosa di lasciarsi trascinare sul palcoscenico delle ovvietà, magari alimentate ad arte per trarne qualche vantaggio.

“Con il presidente De Laurentiis, l’ad Chiavelli e il capo scouting Micheli lavoreremo insieme e cercherò di dare il mio contributo. Nel calcio perché le cose funzionino bisogna avere idee ed essere credibili. Servono regole certe da far rispettare…”.

Insomma, la notizia maggiormente rassicurante per chi crede nell’effetto del primo impatto, come termometro degli sviluppi futuri, è la capacità del nuovo responsabile dell’area tecnica partenopea di voler veicolare con garbo ed empatia i messaggi della proprietà. Senza però scoprire le carte sulla strada che intende percorrere per dare un’identità alla squadra di Garcia.

