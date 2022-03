Sold-Out! Tifosi azzurri rispondono presente, a Bergamo,1500 alla carica dello scudetto

E gia’ Sold-Out! Encomiabile ed inimitabile la passione e l’amore con cui i tifosi azzurri si stringono intorno alla loro squadra del cuore. Ancora una volta, e non vi era alcun dubbio in merito, gli azzurri non saranno soli a lottare per il titolo, ma sostenuti da 1500 vogliosi di scudetto! Infatti, i tagliandi del settore ospiti del Gewiss Stadium di Bergamo, per la gara Atalanta-Napoli in programma domenica alle ore 15, sono gia’ esauriti, e questa la prova inconfutabile di una passione straordinariamente grande!. I tifosi hanno risposto ancora una volta presente! Il quotidiano la Repubblica lo racconta cosi, nella sua edizione odierna:

“L’attesa è già alta e ieri in poche ore sono andati a ruba tutti i biglietti del settore ospiti del Gewiss Stadium: la vendita inizialmente era programmata in mattinata, poi è stata spostata al pomeriggio, salvo partire ufficialmente alle 10,30.

| disservizi al sistema ( che inizialmente sembravano inibire l’acquisto dei biglietti ai tifosi provenienti da Napoli, problema poi risolto) non ha impedito il sold out degli oltre 1600 tagliandi a disposizione“.

