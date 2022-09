E Boom Boom Napoli anche all’ Estero!

Lozano-Raspadori-Kvaratskhelia. Dal report delle nazionali potrebbe essere deciso il tridente del Napoli per la sfida di sabato contro il Torino. Hanno segnato tutti con le maglie delle rispettive selezioni, il Chucky ha realizzato la rete del successo messicano sul Perù, il georgiano ha messo la propria firma sui trionfi contro Macedonia e Gibilterra, così come Raspadori che ha griffato i successi dell’Italia al cospetto di Inghilterra e Ungheria.

L’ex Sassuolo si aggregherà oggi al Napoli, così come Kvaratskhelia e solo Lozano è atteso per la rifinitura di venerdì: questo rientro ritardato potrebbe consigliare Spalletti di non utilizzarlo dal primo minuto e cominciare sabato con Zerbin, anche lui atteso oggi a Castelvolturno insieme agli altri calciatori in forza al team Italia. Ieri nel gruppo sono rientrati Zielinski e Lobotka, che hanno esaurito gli impegni di Nations League con Polonia e Slovacchia e hanno svolto lavoro di scarico.

Politano ha proseguito la marcia di avvicinamento al ritorno in squadra svolgendo un allenamento personalizzato per verificare la tenuta della caviglia che aveva subito una distorsione contro il Milan, tra o oggi e domani deciderà insieme al medico sociale Canonico se unirsi ai convocati della sfida contro il Torino. Solo palestra e terapie per Osimhen che dovrebbe ritrovare il campo di gioco per la trasferta di Champions League contro l’Ajax, in programma martedì ad Amsterdam.

Oggi si rivedranno sul campo di allenamento Di Lorenzo, Meret, Raspadori e Zerbin, dopo le fatiche con l’Italia qualificatasi per le Final Four di Nations League, così come Kvaratskhelia ed Elmas, reduce dalle due sfide giocate con la Macedonia del Nord.

fonte: Tuttosport

