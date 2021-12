E anche questo Natale ce lo siamo intossicati!

Il Napoli resetta tutto, dilapida in un attimo i benefici emotivi e di classifica prodotti dalla vittoria contro il Milan. Ed al pari di Penelope, disfa e tesse la sua personalissima tela, perdendo il terzo match consecutivo in casa. Però, rispetto alle altre volte, gli azzurri hanno meritato ampiamente la sconfitta, al cospetto di uno Spezia ordinato e poco altro.

L’ennesimo approccio morbido, condito dal classico possesso senza alcuna intensità, portato a ritmi da dopolavoro ferroviario, ha sostanzialmente regalato un tempo abbondante ai liguri. Un atteggiamento pigro. Inspiegabilmente supponente e superficiale, che ha posto le basi per il classico intossico natalizio per i tifosi napoletani.

Del resto, dopo che inizialmente hai faticato a calarti con lo spirito giusto nell’evento agonistico, non sempre poi è possibile rientrare mentalmente e ribaltare il trend di una partita nata male, e finita peggio.

Ovviamente, l’ennesimo passo falso interno non può essere spiegato esclusivamente con una evidente mancanza di energia nervosa. La verità è che stasera il Napoli è stato completamente inadatto a produrre un calcio fluido e dinamico, palesando una delle peggiori versioni di sè stesso.

A questo punto, sarebbe lecito interrogarsi sulle difficoltà della squadra partenopea. Tentare di capire se siano da imputare solamente alle tante assenze. Oppure certifichino, sul piano tecnico-tattico, il momento involutivo che sta attraversando il gruppo.

Desta preoccupazione la sterilità offensiva

E’ innegabile che senza un preciso riferimento là davanti, il Napoli ha trovato enormi difficoltà a superare la pressione dello Spezia. Non pervenuto Mertens. Il rendimento ectoplasmatico del belga ha influenzato negativamente tutto lo sviluppo della manovra offensiva.

Spalletti aveva puntato su Ciro per aumentare la capacità della sua squadra di trovare soluzioni funzionali a disordinare la struttura difensiva organizzata da Thiago Motta. Contro un avversario che faceva densità centrale, abile quindi a non concedere alcunchè, nè palleggio avanti-dietro-dentro, tantomeno imbucate o verticalizzazioni, l’idea di avere un offensive player dinamico sembrava quella più adatta.

Ma lo Spezia in fase di non possesso riusciva con facilità a scalare in zona palla, compattandosi tra le linee. Obbligando così gli azzurri a utilizzare le catene laterali per risalire il campo ed aggirare il blocco granitico opposto dai liguri. Ma Lozano e Politano sono stati contenuti discretamente.

Tuttavia, pure l’opzione del centravanti posizionale, esplorata con la fisicità di Petagna, è stata abbastanza fallimentare, a causa della inadeguatezza nel servirlo all’interno dell’area di rigore con cross invitanti dal fondo.

Tanto rumore per nulla, lì nel mezzo

A rendere la situazione maggiormente precaria ha contribuito l’incessante schermatura portata da Maggiore, Kiwior e Bastoni, costantemente in sovrannumero rispetto a Lobotka e Anguissa. Le uscite forti sui due mediani del Napoli ne hanno limitato tanto la pulizia nella costruzione, quanto il consolidamento nell’altrui trequarti, di un efficace giropalla.

Un desolante quadro che dipingeva l’assoluta mancanza di soluzioni alternative ai tradizionali flussi di gioco, aggravata dall’interpretazione aggressiva degli ospiti. Che almeno fino al gol, si difendevano in avanti, portando molti uomini nella metà campo degli azzurri, nell’ottica di pressarne la prima costruzione.

Che Motta avesse preparato bene il piano gara è testimoniato anche dal lavoro di Gyasi e Reca, che hanno assorbito senza particolari patimenti i tagli centripedi degli esterni del Napoli, fatti tendenzialmente per creare una linea di passaggio alle spalle del centrocampo, lasciando inoltre libero lo spazio per la salita in fascia dei terzini. Tutte cose fatte però sottoritmo.

Per sfuggire al pressing dello Spezia, l’uomo chiave avrebbe dovuto essere Zielinski. Ma il polacco non s’è mai riuscito a smarcare alle spalle dei tre centrocampisti avversari.

Insomma, al di là dell’autogol, che ha indirizzato emotivamente e tatticamente la partita, adesso che il vantaggio sulla Juventus, prossima avversaria alla ripresa delle ostilità, si è pericolosamente assottigliato, appare chiaro che il Napoli deve necessariamente recuperare brillantezza, qualora voglia davvero continuare a difendere la sua privilegiata posizione in classifica dal ritorno prepotente della Vecchia Signora.

