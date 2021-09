Dzhikiya: “Nessuna tensione, pronti per giocare questa sfida”

Georgy Dzhikiya, difensore e capitano dello Spartak Mosca, ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della partita contro il Napoli.

Queste le sue dichiarazioni: “Affrontiamo un avversario forte e testo. Ho visto la partita con il Leicester e l’ultima con il Cagliari. Sappiamo tutti che il Napoli è forte, prenderemo sul serio la gara e faremo ciò che ci dice il mister. Per noi sono tutte importanti, ma l’umore è buono e siamo pronti per giocare questa partita. Per quanto riguarda gli infortunati, sono cose che accadono nel calcio”.

