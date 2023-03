Dybala serve la 4^ “pizza” alla Juve: “Paghi entro Aprile oppure…”

Arrivano clamorose novità su alcune frasi che l’attaccante della Roma, Paulo Dybala, avrebbe rilasciato in merito agli stipendi che la Juve deve ancora corrispondergli. Andiamo a vedere quanto riportato da Il Fatto Quotidiano.

“L’ultimo pagamento non lo ricordo. La cifra precisa non la so, ma saranno più o meno 3 milioni. Quando abbiamo fatto l’accordo per lo spostamento degli stipendi, sapevamo che se avevo ancora un contratto gli stipendi arretrati li pagavano in aumento sugli stipendi successivi, se invece andavo via mi dovevano pagare tutto subito. So che ad aprile 2023 la Juventus ha l’ultima opportunità per pagare. In caso contrario il mio avvocato farà delle richieste per iscritto (mai arrivate, ndr) anche se io spero di non arrivare a tanto”.

