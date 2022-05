Dybala, l’agente: “Nessun accordo con alcuna squadra…”

Jorge Antun, agente di Paulo Dybala si è espresso attraverso una nota ufficiale riguardo il futuro del suo assistito. Al momento non c’è alcun accordo di massima tra l’attaccante argentino ed altri club, sia in Italia sia all’estero. Questo il suo commento:

“Il giocatore è concentrato esclusivamente sul finale di stagione, sul campionato e sulla finale di Coppa Italia. Nessun accordo è stato raggiunto con alcuna squadra in Italia e all’estero in questo momento”.

Paulo Dybala partirà quest’estate a parametro zero dopo che non ha raggiunto il rinnovo di contratto con la Juventus. L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” afferma che l’argentino avrebbe raggiunto l’accordo con l’Inter per la prossima stagione su una base di 6 milioni di euro l’anno.

Oltre l’Inter sull’ormai ex giocatore bianconero c’è il forte interesse del Manchester United.

