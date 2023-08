Due i motivi per Zielinski di approdare in Arabia. Il Napoli apre alla sua cessione

Il futuro di Piotr Zielinski potrebbe essere lontano da Napoli, ne parla l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

“L’Al Ahli è in missione in Italia, ha deciso di rompere gli indugi e di presentare una nuova offerta da capogiro al centrocampista polacco, finora sempre convinto di restare a Napoli e addirittura pronto a rinnovare con il presidente Aurelio De Laurentiis per altre quattro stagioni, abbassandosi sensibilmente l’attuale ingaggio da 3,5 milioni netti a stagione. L’accordo per il prolungamento di contratto c’è su tutto: cifre, modalità, tempi. Manca però la firma, l’atto che renderebbe ufficiale l’intesa raggiunta dopo mesi di lavoro e di chiacchiere tra le parti. Cosa è successo nel frattempo? Ieri non è sceso in campo e si era fermato per una botta”.

“E da tempo l’Al Ahli spinge per convincerlo a trasferirsi in Arabia: l’ultima offerta per il giocatore è un triennale da 12 milioni netti a stagione, quella al Napoli invece è di 20. E sarebbe un affare per tutti, visto che al momento Zielinski avrebbe un contratto in scadenza il prossimo giugno. Zielinski voleva restare a Napoli, continuare nel club che lo ha portato a vivere straordinarie notti di Champions e con cui ha vinto lo scudetto nell’ultima stagione, dopo averlo sfiorato più volte in passato”.

“Piotr ha capito che la sua posizione oggi non è più centrale nel progetto Napoli: non è considerato un giocatore incedibile, insomma, nonostante l’apertura a rivedere al ribasso il rinnovo. Anzi, il fatto che il club stia dirottando le proprie attenzioni su obiettivi importanti per la mediana e che Garcia abbia palesemente fatto capire che il polacco appartenga alla categoria degli infortuni di mercato, lascia pochi dubbi sugli scenari futuri”.

“A oggi, il Napoli considera Zielinski un giocatore in uscita ed è pronto ad accettare l’offerta dell’Al Ahli. E il fatto che il pressing degli arabi sia tornato prepotente nelle ultime ore, è il segnale che qualcosa succederà, in un verso o nell’altro, già nelle prossime ore”, riferisce il quotidiano.

https://www.persemprenapoli.it

