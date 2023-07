“Due bilanci falsati per 180 milioni, 16 mesi inflitti ad Agnelli per le manovre stipendi, fosse stata mandata a processo… Una montagna di misfatti perpetrati per anni e anni!” Ma Gravina e Soci salvano i bianconeri, cancellando la lealtà’ e l’onestà sportiva! Parola di Paolo Ziliani

Paolo Ziliani è sempre senza peli sulla lingua. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano è ritornato ad accusare ancora una volta la Juventus su Twitter:

“Due bilanci falsati per 180 milioni e la prova dell’alterazione dei campionati: lo dice il Tribunale. Sono state pubblicate le motivazioni dei 16 mesi inflitti ad Agnelli per le manovre stipendi: come già per le plusvalenze, i giudici parlano di “certezza di responsabilità” provata. Ora Chinè spieghi perché per il patteggiamento fece strame del regolamento”.

“Se la Juventus fosse stata mandata a processo, il 15 giugno, avrebbe dovuto rispondere non solo dei due illeciti per le manovre stipendi, ma anche dell’illecito per i rapporti con gli agenti collusi e dell’illecito per i rapporti con i club amici. Una montagna di misfatti perpetrati per anni e anni falsando i campionati” ha aggiunto Ziliani.

“Ed era stato proprio lei a lavorare per mesi e mesi alle 17 mila pagine della Procura di Torino e a rinviare a giudizio la Juve e i suoi dirigenti: c’era tanta di quella merda, per dirla con Agnelli (vedi intercettazioni) da portare club e dirigenti alla radiazione. Invece è finito tutto con l’inciucio del patteggiamento-farsa con cui lei, la sua Procura, il Tribunale federale, il Collegio di Garanzia e la Federazione avete pensato bene di graziare la Juventus facendo strame di leggi e regolamenti” ha concluso il giornalista ex Mediaset.

