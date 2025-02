DS Como : “ Col Napoli timore e coraggio”

CarlAlberto Ludi, direttore sportivo del Como, intervenuto a Radio Kiss Kiss, nella giornata odierna ha parlato della prossima sfida, dei lombardi contro gli azzurri.

“Motivo d’orgoglio più grande è che non ci snaturiamo, anzi speriamo sempre di dominare il gioco, con la fase di possesso. Siamo in un ottimo momento, col Napoli sarà una partita molto complicata, perché incontriamo la prima della classe. Non c’è solo il rispetto, ma anche un po’ di timore, noi però dobbiamo avere le nostre sicurezze, anche il coraggio. Sappiamo che sarà difficile ma ci proveremo fino alla fine”

Prevista una bella accoglienza per i tifosi ospiti, con tanto di birra offerta:

“Una bellissima idea ed intuizione del nostro presidente. Se ne occuperà lui personalmente, ci tiene molto all’accoglienza della tifoseria avversaria”

Occhi puntati su Nico Paz, che già nella gara di andata creò problemi, alla difesa partenopea:

“Lui è assolutamente un progetto di campione. Non lo è ancora perché deve migliorare in alcuni aspetti, ma è un calciatore moderno, un atteggiamento umile che lo fa rimanere un grande lavoratore. Speriamo di trattenerlo il più possibile”

Ludi svela anche un retroscena di mercato, proprio con il Napoli:

“Rafa Marin sarebbe stato un doppio affare, sia per noi, che per il Napoli. Qui avrebbe avuto più spazio e gli azzurri avrebbero valorizzato, un loro calciatore. Poi il mercato fa dei giri particolari, noi abbiamo rispettato la scelta del Napoli di trattenerlo, visto che non avevano chiuso per un altro difensore. Non c’è stata più possibilità per la sua partenza”

Rafa Marin che è stato impiegato da Antonio Conte nel finale dell’Olimpico, potrebbe essere nuovamente chiamato in causa, dal tecnico salentino, contro quella che poteva essere la sua squadra.