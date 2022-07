Dries Mertens, e’ ancora lunga l’ attesa!

Una favola, la potremmo definire così, la storia che riguarda un personaggio importantissimo, che ha segnato la storia di questo club nel passato più recente, cercando un finale diverso, da quello attuale, che tutti ancora oggi, vivono con speranza, ma anche rassegnazione

Partiamo di Dries Mertens, soprannominato simpaticamente “Ciro”, per il suo smisurato affetto verso il popolo Napoletano, ormai in simbiosi con il folletto Belga.

Mertens, dove i numeri parlano per lui, 149 reti in 8 stagioni, in questo momento, non e’ un calciatore del Napoli, ma come in ogni favola che si rispetti, si aspetta il finale di una storia, che poteva, e forse, doveva, essere diverso, e che ancora oggi potrebbe avere inaspettati quanto attesi risvolti positivi, ma anche , si pera di no, negativi

Dries Mertens, e quel 35… troppo stretto!

Dicevamo, una vera’ propria favola, quello del Ciro di Mergellina, oggi in bilico, alla ricerca della “scarpetta perduta”, dove speranzoso, anche se quel 35 può’ essere certamente un po’ “strettino”, aspetta di calzare, e riabbracciare, i suoi amatissimi sudditi, come del resto, anch’essi, non aspettano altro.

Chiaramente, non parleremo, ne faremo i conti in tasca, a nessuno dei contendenti, solo ricordare che nelle favole, l’orco cattivo, l’uomo nero, il lupo, hanno sempre la peggio…stavolta però’, rifacendoci a Cenerentola, parliamo della scarpina, e’ il momento di misurarla, ora scopriremo se calzerà sposerà’ il principe azzurro, oppure, il 35…sara’ troppo stretto, giudicato anche vecchio, e se ne cercherà’ un altro, ahi me, un piedino diverso, non piu’ quello!

La morale di questa favola? Non c’è’, solo l’attesa, per un sentimento d’affetto sincero, per molti, ricco di speranze, ma per altri, rassegnato al destino dei rimpianti.

