Dries Mertens, da oggi libero, cosa fara’ ora il “folletto di Mergellina”

Sembrava non dovesse arrivare mai, ed invece, come tutte le cose che hanno un principio, ne comprendono anche la fine.

Una storia lunga 9 anni, suddivisa tra 148 reti e “Taralli“, un Belga dall’ anima Napoletana, che ha sempre dato tutto per citta’ e squadra.

E strana davvero la vita, c’è’ stato un campano che ha lasciato, da capitano, e’ non c’è’ stata la stessa reazione, nel sapere che tu rischi di andartene perche’ qualcuno qui non ti vuole.

Dries, o “Ciro”, potrebbe davvero non calcare piu’ l’erba del Maradona, almeno fino a quando il “Fondo Americano ADL” non rimetta piede nella sua “amata Napoli”

Nel frattempo però, Mertens risulterà, alle 24 di oggi, un calciatore non contrattualizzato, quindi svincolato, senza alcuna tutela giuridica, sanitaria e previdenziale.

In pratica, se dovesse avere un incidente, tipo cadere dalle scale del Palazzo Donn’ Anna, non avendo copertura assicurativa, niente risarcimento!

Insomma, Ciro Mertens, non sara’ piu un calciatore della SSC Napoli!

L’ORIZZONTE MOSTRA DRIES SEMPRE PIU’ LONTANO…

Ma ci sono i margini per ricucire un rapporto tra le parti? Personalmente credo di no! uno, perché credo Siamo di fronte a due persone con caratteri particolari, e due, un calciatore che risulta essere la storia di questo club, va trattato in maniera diversa, ossia, nel mese di gennaio se sarebbe dovuto già formalizzare un pre accordo, tipo per i famosi contratti a scadenza mai riguardati pertanto credo che per Dries, potrebbe davvero essere arrivata ma parola fine.

è chiaro che il mercato E foriero di tante novità ogni secondo, anche se lo scetticismo regna in questo caso, Ma dobbiamo essere anche consapevoli che se non si trova un accordo tra le parti, è giusto che ci si separi ed ognuno Prenda in mano le proprie responsabilità.

noi da spettatori possiamo solo attendere con la speranza che arrivi la notizia che la maggior parte dei tifosi napoletani spera, e sotto sotto forse anche lo stesso Mertens, Come diceva il grande Eduardo “Adda passà a nuttata“… Sperando che col fuso americano ci si possa incontrare e finalmente chiarire la propria posizione. Nel frattempo Dries non ha più il Napoli, ed il Napoli non ha più Dries,

Una favola durata 9 anni, che si spera, possa continuare , anche se sembra lontano il futuro di quel belga napoletano.

