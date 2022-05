Dries Mertens, altro che rinnovo, Sarri lo chiama per portarlo alla Lazio

Il quotidiano Repubblica, edizione odierna, ha pubblicato la notizia di mercato riguardante Dries ,Mertens, ed una possible partenza cessione alla Lazio di Sarri, che riaccoglierebbe un suo pupillo in biancoceleste. Sembrava una cosa gia’ fatta, ed invece il suo rinnovo, con molta probabilita’, non arrivera’, secondo il quotidiano,per questi motivi e cioe’ la netta decurtazione dello stipendio e lo spazio ridotto di Spalletti. La Lazio, intanto, si fa avanti. Sarri lo ha chiamato e Mertens, che si sente ancora integro, è lusingato dalla corte dell’allenatore che per primo lo schierò come falso nove facendolo diventare letale centravanti. .

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati