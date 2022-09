Dramma in casa Insigne, Aborto per la sig. ra Genny!

Il nome di Lorenzo Insigne stavolta non c’è sul taccuino del c.t. della nazionale, Roberto Mancini. L’ex attaccante del Napoli, da giugno al Toronto, non figura nella lista dei convocati per la Nations League per motivi personali del giocatore.

Da due settimane Insigne, dopo un avvio con 6 goal e 2 assist, non si allena con la squadra canadese e ancora non si sa quando rientrerà. La sua famiglia vive un momento molto delicato: la moglie del calciatore, Genny Darone, ha perso il bambino che portava in grembo da sei mesi. Sulla vicenda c’è il più stretto riserbo, ma inevitabilmente le voci si sono rincorse e diffuse.

Sui social ci sono tanti messaggi di solidarietà, la famiglia in qualche caso ha anche risposto ringraziando. Rompendo così la privacy, finora rispettata da tutti. Si tratta del dolore più grande che un genitore possa provare.

Napoli Vicina al suo ex capitano

Da Napoli sono arrivati messaggi di affetto e di solidarietà a Lorenzo Insigne da parte di amici ed ex compagni di squadra. La signora Insigne era partita, sorridente, per Toronto incinta del terzo figlio e al terzo mese di gravidanza.

Sui profili social aveva reso nota la gravidanza, condividendo la gioia dell’attesa con gli altri due bambini, Carmine e Christian. Poi il buio, e non soltanto sui social. Il lutto ha colto tutti di sorpresa, ed è difficile, difficilissimo superare il dolore: la famiglia Insigne è dall’altra parte dell’oceano, l’affetto e la solidarietà arrivano da ogni parte d’Europa.

L’ex capitano del Napoli, che qualche settimana fa ai microfoni di Dazn, non aveva fatto mistero della nostalgia per la sua città e anche per la squadra (« mi fa male vedere le partite in tv») non si stacca un solo istante dalla moglie. Ha chiesto e ottenuto comprensione dal club e dai compagni del Toronto. Tutti hanno fatto sentire il supporto alla famiglia. Mimmo Criscito, in particolare, napoletano anche lui, dai primi momenti è stato molto vicino al connazionale.

Il portiere Westberg dopo aver parato un rigore durante la sfida con l’Atlanta United (persa 4-2), ha indicato con le mani il numero 24, dedica evidenziata anche dal club sui propri profili social aggiungendo un cuore. Tutti uniti per Lorenzo Insigne in questo momento di difficoltà.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati