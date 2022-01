Draghi voleva fermare il calcio, Gravina contrario, ombra porte chiuse all’ orizzonte!

Draghi vorrebbe fermare il campionato, almeno per due settimane, ma sembra che Gravina sia contrario a tale decisione. Ma non e’ stato solo questo l’argomento in questione nella telefonata tra il Presidente del Consiglio e quello della FIGC, ma anche la possibilita’di autoriduzione della capienza allo stadio, visto il momento epidemiologico che attraversa il paese tutto. La Lega di A, nel pomeriggio in cui si affronta il tema del protocollo e delle richieste a governo e regioni in tema di uniformità degli interventi della Asl, è costretta ad integrare l’ordine del giorno, ma non viene ancora presa nessuna decisione shock. Il presidente federale Gabriele Gravina riferisce del contesto generale e di una telefonata ricevuta dal premier Mario Draghi. Un colloquio senza nessuna tensione, e senza nessun out out. Ma con Draghi “preoccupato” che si è rivolto a Gravina per chiedergli lo stato dell’arte nel mondo del calcio in questo momento davvero complicato. Il presidente federale ha spiegato la fermata generalizzata di tutti i campionati, dalla B in giù (anche la C ha rinviato la giornata del 16 gennaio), compresi quelli dilettantistici e giovanili (che si prevede di riprendere il 30 gennaio). Ma ha anche fatto presente le difficoltà di calendario per la serie A. E il rischio di un’interruzione del percorso sul piano della tenuta del sistema. Stesse parole usate anche nell’assemblea di Lega. Al momento la linea dei club e quella di voler continuare a giocare, ma l’avanzare epidemiologico sicuramente deve far pensare che in seguito ci possano essere delle variazioni sul tema. Cio’ dipendera’ dalle prossime due/tre settimane, se l’epidemia dovesse crescere i provvedimenti saranno piu’ che drastici.

