Doveva essere la A delle “strisciate”, sta diventando un campionato tinto di azzurro

A pensarci bene, bisogna fare un’attenta riflessione sul Napoli primo in classifica. Il fatto che gli azzurri abbiano la miglior difesa del campionato (cinque reti subite, al pari della Juventus), frutto di ben sette clean sheet, non deve trarre in inganno. I commenti dal tono inquisitorio di parte della critica, infatti, sono un po’ fuorvianti. Finora il campionato della squadra partenopea è stato tutt’altro che la saga del difensivismo esasperato. Ingiusto, pertanto, raccontarlo in questo modo. Mortificare quindi il metodo Conte, solo perché i meccanismi preparati dal tecnico in fase di non possesso stanno avendo la meglio sugli attacchi degli avversari.

Indubbio che la vetta della classifica sia stata raggiunta grazie alla forza delle sofisticate idee dell’allenatore salentino, cui si associa l’atteggiamento tenuto in campo dai suoi uomini. Magari poco spettacolare. Nondimeno, tremendamente efficace. E allora occorre ribaltare la prospettiva iniziale. Del resto, il calcio – specialmente ad altissimo livello – rimane uno sport caratterizzato dal basso punteggio: forse è arrivato il momento di farsene una ragione. Dunque, più che denigrare il baricentro basso e la densità sotto palla, sarebbe giusto elogiare un gruppo capace di sacrificarsi quand’è costantemente messo sotto pressione. Al contempo, però, riesce a trovare nelle more di una stoica sofferenza le intuizioni dei singoli o le giocate del reparto offensivo. Trascurando, almeno in questa sede, le parate effettuate da Meret su Chukwueze, Musah e Leao.

In pochi sembrano davvero interessati a sottolineare come il Napoli abbia forzato all’errore il Milan nell’occasione del gol di Lukaku. Ispirato da una verticalizzazione di Anguissa, in grado di pescare smarcato Big Rom. La connessione visionaria ha veicolato l’impressione che Thiaw e Pavlović fossero poco reattivi, se non addirittura statici nel seguire l’inserimento in profondità del belga. Chiaramente, la coppia centrale rossonera avrebbe potuto e dovuto leggere meglio la situazione di potenziale pericolo. E’ pur vero che poi quell’imbucata col contagiri bisogna saperla mettere. Senza considerare un piccolo particolare: quanti centravanti riescono a resistere così al duello fisico con l’avversario diretto?

Un discorso del genere può essere fatto anche sulla rete di Kvaratskhelia: sicuramente Emerson Royal poteva assorbire diversamente lo strappo del georgiano. Ma una volta che il 77 punta e sterza, è solamente fantascienza immaginare che il terzino brasiliano potesse disinnescarlo. Al netto della goffaggine nel correre all’indietro, tentando vanamente di frapporsi tra l’esterno azzurro e la porta di Maignan. Insomma, il Napoli di Conte è puro e semplice realismo. Ecco la grande differenza fra la letteratura degli opinioniente e lo stato attuale dell’arte.

