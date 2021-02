Dott. Portella: “Variante Covid portata da Osimhen? Smentisco…”

Si parla di un possibile contagio da variante Covid portato da Victor Osimhen in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’. Nella trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giuseppe Portella, direttore del laboratorio dei tamponi SSC Napoli: “Isolare la variante a Napoli è stato possibile grazie al supporto dello staff del laboratorio di virologia e l’Istituto Pascale”.

Poi l’esperto è categorico: “Variante portata da Osimhen? La smentita è già stata fatta in relazione ad un qualunque abbinamento, siamo tenuti a rispettare il segreto professionale oltre alle leggi sulla privacy. Non possiamo in alcun modo dire nulla a riguardo, ma non lo direi né nel caso di Victor Osimhen né Gennaro Esposito. Se c’è una variante che fa segnare gli attaccanti, cominciamo a venderla, varrebbe la pena pensarci su (ride, ndr). Ricerca a Napoli? Il professore Galli sta lavorando su questa variante Covid, molto importante per il controllo della pandemia”.

In conclusione: “Dobbiamo sapere quali sono le varianti presenti sul nostro territorio per mettere in atto una serie di meccanismi di prevenzione. È una cosa che va fatta su tutto il territorio nazionale: non è una competenza tra città, regioni o stati. Nel corso di una pandemia, non possiamo fare distinzioni: per vincere il nemico bisogna restare uniti. La collaborazione fatta con l’Istituto Pascale ne è la dimostrazione”.

Classe ’92, napoletano. Metto nero su bianco fatti e pensieri.