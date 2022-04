D’ORSI: “Spalletti sopravvalutato, non è nella categoria dei migliori Campionato sotto media, il Napoli sembrava pronto al decollo”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Enzo D’Orsi, giornalista:

“Spalletti è stato voluto dalla proprietà per sopperire ad alcune manchevolezze viste negli anni. Altri allenatori come Benitez e Mazzarri hanno raggiunto risultati importanti. Nell’ultimo decennio il Napoli è una delle squadre più continue. Da Spalletti ci si aspettava di più, visto l’avvio. Nel girone d’andata era una delle squadre più convincenti. Bergomi, un campione del mondo e sempre corretto nelle analisi, si era espresso a favore del Napoli definendola forse la più completa e pronta a vincere il campionato.

L’Inter aveva qualche problema per il dopo Conte, la Juve era partita malissimo, il Milan aveva i suoi problemi. Così il Napoli sembrava pronto al decollo. Oltretutto in un campionato sottomedia, con nessuna squadra capace di fare 90 punti. Nel momento in cui si trattava di trasformare la forza, la speranza in risultato concreto, il Napoli ha avuto delle battute a vuoto. Le sconfitte con Empoli e Spezia fanno anche parte del calcio, ci sono partite stregate.

Il problema è che sono diventate quasi una costante, tant’è vero che in casa i risultati hanno deluso. Lì il Napoli si è sgonfiato. Con la Fiorentina un crollo molto brutto, con la Roma male il secondo tempo. Fino alla fatale Empoli, dove sembrava esserci un controllo abbastanza tranquillo. È bastato un gol per rovesciare tutto. Da un allenatore così esperto e bravo – perché è innegabile abbia fatto risultati ovunque – ci si aspetta di più, ma gli manca il colpo decisivo.

Mi viene da pensare che nella sua carriera anche a Spalletti manchi qualcosa e penso sia sopravvalutato, non appartiene alla categoria di quelli che oltre a insegnare ai giocatori cose importanti e a fare un bel calcio riesce a concretizzare in risultati tutta la bravura. In questa stagione, che si deve ancora concludere, le squadre italiane nelle coppe hanno perso 19 partite. Mai successo. Il dato sensazionale è che di queste 19 sconfitte la metà sono avvenute in casa. Sono cifre spaventose.

Quando si dice che il Napoli, con l’organico che ha – tra i primi tre per me in Serie A e superiore al Milan – perde in casa tanto siamo di fronte ad un numero che non può non riguardare la guida tecnica”.

