Dorgu può sbloccare Garnacho.

Il Napoli non molla la pista che porta all’attaccante esterno del Manchester United. I Red Devils nel frattempo sono molto vicini a chiudere, con il Lecce, l’acquisto di Dorgu, per una cifra vicino ai 50 milioni di euro. In questo caso gli inglesi, avrebbero bisogno di un’uscita importante, per rientrare nei piani del fair play finanziario. Ecco che Garnacho sarebbe il giocatore indicato, a risanare le casse dello United. Il club di De Laurentiis è arrivato ad offrire fino a 55 milioni di euro, per l’esterno argentino, mentre il Manchester ne chiede 65. C’è l’interesse però a trovare un punto d’incontro, da ambo le parti. Prevista una nuova call, come riporta Ciro Venerato, su RaiSport , tra Manna e la dirigenza inglese, per trovare un’intesa. Il DS azzurro continua altresi a lavorare, anche con il Borussia Dortmund, per Adeyemi. In questo caso, ci sarebbe l’accordo con il club tedesco, per una cessione a 45 milioni di euro, mancherebbe quella col calciatore. L’esterno del Borussia vorrebbe chiudere la stagione in Germania, per poi trovare, in estate, un club prestigioso in Premier League. L’ago della bilancia, a questo punto, sembra proprio essere l’esterno salentino, qual ora infatti, Dorgu dovesse approdare in Premier, lo United si vedrebbe costretto ad abbassare le pretese, per Alejandro Garnacho. Sullo sfondo resta l’ipotesi Chelsea, interessata all’argentino, ma di fatto i Blues non hanno presentato, una proposta ufficiale. Le trattative continueranno nelle prossime ore, con l’obiettivo di arrivare a chiudere, entro questa settimana.