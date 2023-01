Doppio esonero per il Napoli. L’ultimo in ordine di tempo è Davide Nicola, decisivi gli 8 gol, presi contro l’Atalanta. Dopo la vittoria contro la Lazio, datata Ottobre, la Salernitana ha raccolto solo 2 pareggi. La classifica dice quintultimo posto, con un certo margine di tranquillità sulla zona retrocessione. Iervolino sta valutando il sostituto, i nomi in lizza sono diversi: Iachini, Semplici, D’Aversa e Di Francesco.

Sarà invece Ballardini a guidare la Cremonese, nella sfida di Coppa Italia contro il Napoli, dopo l’esonero di Alvini. Pragmatismo ed esperienza per l’ex tecnico del Genoa, che dovrà affrontare subito una Big , in una gara da dentro o fuori. Ma la vera prova l’avrà Lunedì prossimo contro il Bologna, quando ci saranno in palio punti salvezza. La Coppa Italia ora per la Cremonese, rappresenta quasi un fastidio, tant’è che tra i convocati, si contano ben 9 assenze.

Per Spalletti invece sono in programma diversi cambi di formazione, partendo già dal portiere, sarà l’occasione buona per vedere finalmente Sirigu all’opera. Anche la difesa dovrebbe essere completamente rivoluzionata, Ostigard e Jesus scalpitano per una maglia da titolare. Dovrebbe esserci anche il debutto per Bereszynski, con Olivera sulla fascia opposta. A centrocampo Ndombele si prenota per partire dal primo minuto, da capire quanti minuti ha nelle corde Diego Demme, probabilmente Spalletti lo farà partire dall’inizio.

In attacco Simeone e Raspadori, non vedono l’ora di scendere in campo, per dare il loro contributo, Lozano potrebbe prendere il posto di Politano, che non sta benissimo.

Tutti vogliono partecipare alla causa azzurra, soprattutto dopo la notte di venerdì, per dimostrare all’allenatore, che può contare sul valore di tutta la rosa. Un altro debutto per la partita di domani, quello dell’arbitro Ferrieri Caputi, direzione al femminile, per la prima volta in assoluto, in un ottavo di finale di Coppa Italia maschile.

Il Napoli comunque ci tiene alla partita, come avallato anche dalla società, che ha dato la possibilità di acquistare un mini abbonamento, a prezzi ridotti, con dentro anche la sfida di campionato con la Roma. Si vuole incentivare il pubblico ad essere presente, proprio per sfruttare quella spinta casalinga, devastante contro i bianconeri.

Tifosi che invece non ci saranno, nel derby di Salerno, dopo la decisione del Ministro dell’interno di vietare le trasferte per 2 mesi, alle tifoserie di Napoli e Roma. Una presa di posizione che era nell’aria, dopo i fatti di Arezzo. Un vantaggio per il prossimo allenatore della Salernitana, che avrà uno stadio a favore. Un handicap in più per Spalletti, che ad oggi non sa che tipo di squadra troverà di fronte, con quale modulo di gioco e atteggiamento. Sicuramente una Salernitana pronta a fare la partita della vita, motivo in più per gli azzurri, di mantenere la concentrazione ancora più alta.

