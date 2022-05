Dopo Spalletti tocca ad ADL, cominciata la protesta all’ultimo striscione

“Al trionfo preferisce il portafoglio gonfio… La nostra vessazione è avere un presidente cialtrone”, ADL inizia cosi la sua giornata, anche se questo, a fondo bianco e scritta azzurra, e’ apparso in citta’ gia’ da ieri sera.

Poteva sembrare un caso isolato, ma ora la cosa accomuna entrambi i “separati in casa“, visto lo striscione precedentemente affisso fuori al Maradona, dove, avendo restituito l’oggetto smarrito al leggittimo proprietario (Spalletti) , si chiedeva, con cortesia eufenistica, la concreta possibilita’ di andar via!

Ora invece, a questo punto possiamo parlare di prova, compare anche lo stesso telo bianco a scritta azzurra, con parole al vetriolo, verso la conduzione del club da parte del Presidente Aurelio De Laurentiis. Insomma, siamo alla “protesta“, ma cosa ne pensano realmente gli accusati?

Per ora non vi’e’ alcuna dichiarazione ne da parte del tecnico, tantomeno dal patron azzurro, intanto pero’ restano due cosa , direi significative, da sottolineare, la ferita ancora aperta per il mancato e sperato traguardo scudetto, che era li’, all’ ultimo chilometro, prima che il tecnico ed i suoi ragazzi forassero le gomme.

Ed una comunicazione davvero approssimativa, dove ne il tecnico ne la societa’, sembravano sofferenti e rammaricati, rispetto a chi sta avendo crisi di disaffezione verso le parti accusate dai” lenzuoli bianchi-azzurri”, ma soprattutto verso la squadra, anche dopo aver conquistato la terza posizione, quindi la Champions. League

Nel frattempo, si vocifera che il Napoli sia in vendita, e che le parti stiano trattando in gran segreto, tipo pulcinella, il prezzo per l’acquisto-vendita delle quote del club. Staremo a vedere cosa accade, ma certamente non e’ con l’incivilta’ che si fanno le cose, e questi striscioni andrebbero rimossi, come lo stesso dovrebbe fare chi non e’ in grado di volare, basterebbe un passo indietro, semplicemente questo, sarebbe un gesto di leale e cortese affetto vero un popolo che merita rispetto.

