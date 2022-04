Corriere dello Sport su Kvaratskhelia: “Un affare da 10 milioni”

Dopo Olivera, terzino mancino del Getafe, manca solo l’annuncio ufficiale, secondo il Corriere dello Sport, notizia pubblicata nella edizione odierna, il Napoli avrebbe in “pugno” il sostituto di Lorenzo Insigne, ovvero il Georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Infatti sembra che il Napoli voglia chiudere in fretta la trattativa con la Dinamo Batumi , per la cifra di 10 milioni di euro, lo stesso quotidiano pero’ aggiunge, di non dimenticare l’ altro profilo seguito da Giuntoli cioe’ Luis Sinisterra, Colombiano in forza al Feyenoord.

Scopriamo chi e’ Khvicha Kvaratskhe

Khvicha Kvaratskhelia, nato a Tiblisi (Georgia), il 12 Febbraio 2001, esterno sinistro della Dinamo Batumi e della Nazionale Georgiana, gioca con entrambi i piedi anche se predilige il destro. Puo’, all’occorrenza, ricoprire il ruolo di esterno destro ed anche trequartista. Ottimo palleggiatore, dotato di buon dribbling e salta l’uomo con molta falcita’, anche perche’ dotato di buona accelerazione palla al piede. Cresciuto nel settore giovanile della Dinamo Tiblisi, edil suo esordio in prima squadra avviene il 29 Settembre 2017. Nella Nazionale Georgiana invece, dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili, debutta nel 2019 ed ora e’ un punto fermo della Nazionale Georgiana. Da segnalare che il giovane Kvaratskhe, prorpio nell’ estate del 2019, e’ statoindicato dall’Uefa, come uno dei migliori 50 giovani per la stagione 2019/20

…Ecco in azione Khvicha Kvaratskhe

