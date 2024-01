La maniera con cui De Laurentiis ha gestito uno scudetto storico, a distanza di 33 anni dall’ultima vittoria del Napoli, è stata talmente inverosimile, che solamente un drammaturgo dotato di grande fantasia narrativa avrebbe poi potuto immaginare un simile scenario tragicomico. Una rappresentazioni a tratti irreale, con la proprietà a produrre un flusso continuo di esternazioni, in grado di creare un terribile corto circuito mediatico in città.

Situazione iniziata nei giorni immediatamente successivi alla conquista matematica del tricolore, con storie che diventano leggende metropolitane circa i motivi che hanno spinto Giuntoli e Spalletti ad abbandonare la nave mentre ancora impazzavano i festeggiamenti. Da quel momento, tutto è andato a rotoli all’ombra del Vesuvio

L’esibizionismo cronico del presidente, infatti, l’ha reso facile bersaglio per gli strali dei tifosi, che moltiplicano attraverso i social le occasioni di polemica. Offrendo al contempo la sponda per le critiche degli addetti ai lavori. Non importa se fondate oppure pretestuose.

In attesa che ADL racconti le sue verità, bisogna ragionare sulle ripercussioni che una stagione del genere può provocare sul progetto calcistico del cineproduttore. Nel frattempo, nella sessione autunnale di mercato, finora il Napoli ha aggiunto già un paio di acquisti, funzionali ad alzare il livello qualitativo della rosa a diposizione di Mazzarri.

L’estate in arrivo tra pochi mesi farà ripartire nuovamente la giostra. Tuttavia, c’è un indizio più di altri che sembra poter infliggere un duro colpo alle ambizioni dei napoletani. Quando Don Aurelio, nei giorni scorsi, ha usato la parola “resettare”.

“Dopo lo scudetto c’era bisogno di resettare. Lo stiamo facendo adesso ed è un’operazione che impone cautela, visto che siamo alla ricerca di giocatori funzionali per il presente e pure il futuro…”.

Un termine generalmente associato a gestioni che si avviano a fine ciclo. Mentre è innegabile che un club capace letteralmente di dominare la concorrenza in Italia, oltre a suscitare ammirazione nei principali Top Club europei, forse doveva e poteva alzare l’asticella delle ambizioni. Anziché crogiolarsi al sole del successo tricolore. Sia ben inteso, una scelta assolutamente legittima. Che però non ha pagato i dividendi sperati.

Strategia aggravata dalla mancanza di programmazione, che la vittoria del titolo con così tanto anticipo, avrebbe invece consigliato. Adesso servirà un vero miracolo calcistico per raggiungere il traguardo della Champions. Chissà che la squadra, opportunamente rinnovata con gli innesti di Mazzocchi, Ngonge e Traorè, non possa comunque riuscirci. Magari con la ciliegina sulla torta di un buon difensore centrale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati