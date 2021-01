In diretta a “Punto Nuovo Sport Show“, il consueto appuntamento radiofonico con i protagonisti del calcio italiano, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Maurizio Domizzi.

L’ex difensore di Napoli ed Udinese, oggi alla guida della Primavera del Pordenone, è voluto tornare sullo sfogo di Gattuso: “E’ importante perché aveva un obiettivo. Gli allenatori esagerano a volte, ma se Gattuso l’ha fatto avrà avuto i suoi motivi...”.

Domizzi è convinto che il Napoli non sia ancora tagliato fuori dal discorso Scudetto: “Quest’anno, come non mai, il Napoli avrà chance. Sarà lotta aperta, il campionato è più equilibrato. Il Napoli, come la stessa Juve, può riagganciarsi al discorso scudetto…“.

La ricetta del mancino, rigorista implacabile quando giocava, è semplice: “E’ il momento per il Napoli di tramutare in qualche punto in più tutto quello che produce. Quando crei 20 occasioni ed in ogni attimo pensi di poter far gol, può succedere di abbassare la concentrazione in fase difensiva“.

