Domani c’è Reina, ma la Lazio tiene Kepa nel mirino

Napoli-Lazio è gara di ex. Al di là della classica narrazione che racconta del ritorno di Sarri, c’è un altro giocatore in maglia biancoceleste capace di lasciare il cuore all’ombra del Vesuvio: Pepe Reina. Lo spagnolo già da tempo ha scavalcato nelle gerarchie Strakosha, destinato ormai a giocare solo in coppa.

Tra l’altro, l’albanese ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno ed il rinnovo appare lontano. Ecco perchè dalle parti di Formello sta maturando una idea, magari già per il mercato di gennaio. Confermare per un’altra stagione Reina, che va per i 40 anni. Ma comunque andare a caccia di un nuovo estremo difensore.

In quest’ottica, è tornato a circolare con una certa insistenza il nome di Kepa del Chelsea. Dopo l’arrivo a Londra di Mendy, il basco è clamorosamente retrocesso nelle gerarchie di Tuchel, non trovando più spazio nell’undici titolare.

Per questo motivo, come riporta The Sun, l’ex Athletic Bilbao avrebbe chiesto la cessione. Ed i Blues, secondo le voci che arrivano dall’Inghilterra, sarebbero pronti a cederlo in prestito proprio alla Lazio. Nonostante l’impegno di Mendy in Coppa d’Africa con il Senegal.

Tra Sarri e Kepa non sempre è corso buon sangue, complice la storica litigata in campo durante la finale di League Cup, ma l’allenatore toscano avrebbe espresso interesse per portare in Italia il portiere basco.

