Doccia Gelata in casa Napoli, Fabian Ruiz positivo! ” rischio ” Juventus?

Dalla Spagna, con firma twettata Calcio Napoli, arriva la notizia della positivita’ del calciatore Fabian Ruiz, in una nota della societa’ si legge: “Fabian Ruiz è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Spagna. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio” . Questo il, Tweet che mette in ” allarme ” i tifosi partenopei, in visyta del Big-match contro la Juventus in programma il 6 Gennaio alle 20:45. Il Centrocampista, che fu prelevato dal Napoli l’ estate del 2019, dal suo vecchio club del Betis Siviglia, osservera’ la cosiddetta ” quarantena ” dal proprio domicilio

