Disservizio DAZN? La Leotta non basta più!

Se si parla di Danz, in questo periodo, l’unica parola che ne vien fuori e …Disservizio! Infatti sabato è stato veramente aberrante sapere di aver pagato un abbonamento a costo raddoppiato, e trovare poi la fregatura, ammessa dalla stessa piattaforma, in quanto impossibilitati a risolvere il problema.

Si potrebbe usare, e non è un caso, un passaggio di una canzone, che piu’ o meno fa cosi…”Povera Diletta, ti han rubato anche il segnale!” …infatti Ga…Leotta , e la furbata, mal digerita dal Codacons, che per bocca del suo Presidente, dott. Carlo Rienzi, afferma con grande certezza “… DANZ ha fornito un link sostitutivo ancor più complicato da seguire. Questi non si rendono conto che incassano miliardi in tutto il mondo e quando le cose non funzionano chiedono solo scusa, mentre tengono i soldi in tasca. …ed aggiunge…L’utente viene concepito come carne da macello, mentre impazzisce da due anni a questa parte…”

Un riferimento chiaro alla malsana gestione non di una TV tipo Sky, ma di una piattaforma, nata così per caso, e che improvvisamente diventa competitor a livello Mondiale! Cosa ci sia dietro? La cosa che mi viene in mente, un film a cui sono molto legato, e’ la Stangata, cioè l’arte di fregare, offrendo …niente.

È vero che lo specchietto delle allodole si chiama Diletta, ma dopo le parole del Presidente Rienzi, Codacons, credo che neanche il Sorriso magico di Mandrake!, ricordate Febbre da Cavallo? Insomma…Una Truffa! Si chiama interruzione di servizio pubblico! Con la Lega, parte integrante della combriccola Danz, per la quale nutre grande predilezione, soprattutto avverso il c/c bancario della stessa Lega!

In pratica, i presidenti, vogliono far causa a Danz, per paura della reazione dei tifosi. Il Codacons, che e l’organo vigile, con tutto il rispetto, se ne accorge ora di una malsana gestione del servizio Dazn, e nel frattempo, i soldi in fattura si pagano, non si sa a chi rivolgersi per fare una disdetta, e l’abbonamento aumenta!

Che cos’è veramente Danz? La risposta e’ …Non lo so!, Ma in realta’ sappiamo tutti, che questo paese, ormai, è il vero emblema di Danz…immagino, e concludo, che le partite in chiaro , vogliono vederle anche i carcerati su DANZ, e pensate a chi e la dentro per truffa, cosa penserà? Se avessi chiesto scusa forse adesso…sarei in tv…anche se non si sa, se in chiaro!…Giusto? Buona Visione!

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati