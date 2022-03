DIRETTA LIVE Verona-Napoli: seguila con noi!

Il Napoli affronta il Verona al Bentegodi con l’evidente intenzione di rifarsi dopo la sconfitta casalinga contro il Milan. Dal canto loro, i padroni di casa, reduci da quattro risultati utili consecutivi, vogliono continuare ad alimentare il sogno Europa.

Tudor e Spalletti hanno scelto questi undici per giocarsela fino in fondo.

Le formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Sutalo; Faraoni, Tameze, Ilic, Depaoli; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabiàn Ruiz; Politano, Osimhen, Lozano. Allenatore: Spalletti.

Adesso bisogna solo aspettare che Daniele Doveri dia il fischio d’inizio.

In aggiornamento…

56′ – Rientra in campo il nigeriano che però si tiene ancora il braccio.

55′ – Osimhen viene accompagnato fuori, ancora dolorante.

54′ – Duello Osimhen-Gunter, il nigeriano ha la peggio e resta a terra. Gioco di nuovo fermo, problemi a una spalla per l’attaccante

53′ – Ospina torna al proprio posto e il gioco riprende. Stringe i denti il colombiano.

52′ – Colpo alla mano per il portiere colombiano che non sembra in grado di continuare. Spalletti manda Marfella e Idasiak a scaldarsi, Meret è assente per infortunio.

50′ – Mischia nell’area di rigore del Napoli, Ospina esce basso su Ceccherini e rimane e a terra infortunato dopo il pestone del difensore veronese.

50′ – Azione tutta palla a terra del Verona che termina con Ilic che svirgola dal limite dell’area.

48′ – Osimhen lotta con Ceccherini e Gunter e ottiene una rimessa laterale in zona offensiva.

48′ – Nessun veronese riesce a toccare la palla in area, il Napoli riparte e guadagna la metà campo avversaria.

47′ – Faraoni rimane a terra infortunato. Gioco fermo per qualche istante, poi il capitano gialloblu rientra in campo e si gioca.

46′ – Faraoni prova a saltare Koulibaly vicino alla bandierina del corner, il senegalese entra perfettamente in tackle spedendo la palla in corner.

16.07 – INIZIA IL SECONDO TEMPO

45’+3 – Termina qui il primo tempo con gli azzurri avanti 1-0. Decide per ora la rete di testa di Osimhen al 14′.

45’+1′ Ceccherini pesca Tameze in verticale, il francese serve Ilic in area che perde però palla e commette fallo su Lobotka.

44′ – Concesssi 2′ di recupero.

40′ – FABIAN! Ripartenza dello spagnolo che finta il tiro di sinistro, sterzata e tiro a giro di destro, la palla esce di poco.

38′ – Primo cambio forzato per Tudor: fuori l’infortunato Depaoli, dentro Bessa.

37‘- De Paoli si ferma per un problema muscolare al flessore della coscia destra.

35′ -Possesso palla: Verona: 49%, SSC Napoli: 51%.

34′ – Buu razzisti del pubblico veronese nei confronti di Osimhen e Koulibaly, il centrale fa segno dell’orecchio all’arbitro Doveri.

29′ – OSIMHEN! Si riprende con Osimhen che parte palla al piede e da posizione defilata tenta il tiro sul primo palo, palla che va fuori.

28‘ – Gioco interrotto, piovono sulla pista d’atletica del Bentegodi alcuni fumogeni.

25′ – Stanislav Lobotka riesce a sventare il pericolo ma concede il corner…

24′ – Lozano spreca una buona opportunità dopo aver condotto il contropiede liberandosi con una magia. Poi però apre male a sinistra per Osimhen che non può calciare in porta e cerca il cross al centro: Gunter respinge.

22′ – FABIAN! Anguissa va via a Ilic sulla destra e crossa basso al centro, dopo una deviazione arriva Fabian con un gran sinistro sul secondo palo, Montipò vola e leva la palla dall’angolino.

20′ – FABIAN! Uno due tra Osimhen e Fabian, lo spagnolo tenta il tiro da fuori che viene deviato in angolo.

15′ – Attenzione al pallone di Marco Davide Faraoni del Verona che con un filtrante taglia tutta la difesa…Viene fischiato un fuorigioco di Giovanni Simeone del Verona

14′ – ED E’ RETE! GOOOOOL! OSIMHEN! Cross con il destro di Politano, colpo di testa di Osimhen che sblocca il match!

10′ – SIMEONE! Caprari serve in profondità Simeone, che si gira bene ma tira altissimo.

8′– Azione insistita anche da parte del Napoli: no-due tra Politano e Di Lorenzo e cross al centro: sul secondo palo Lozano travolge Sutalo.

7′– Sta cercando gli spazi per pungere gli avversari.

3′ – Il Verona parte all’attacco: prima conclusione con Tameze dopo un’azione insistita dei gialloblù, ma il suo sinistro viene deviato in angolo.

15.03 – Partiti!

14.56 – Tutto pronto al Bentegodi: Verona e Napoli stanno facendo il loro ingresso in campo.

