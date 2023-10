Union Berlino-Napoli (1-0): Raspadori lancia il Napoli

Il Napoli si presenta all’Olympiastadion per la terza giornata del girone C di Champions League, che chiude il turno d’andata. Dopo la vittoria all’esordio, in trasferta contro il Braga, e la battuta d’arresto casalinga col Real Madrid, gli azzurri affrontano il viaggio in Germania ferocemente determinati a riprendere la corsa qualificazione. Pur non vincendo una partita dal 26 agosto – poi solo sconfitte tra campionato e Champions -, l’Union Berlino non vuole affatto interpretare il ruolo della vittima sacrificale e venderà cara la pelle.

I Campioni d’Italia troveranno un clima di grande contestazione, visto il pessimo ruolino di marcia dei padroni di casa: otto sconfitte consecutive, due in Europa e sei in Bundesliga, che spingono i media tedeschi a ipotizzare l’esonero del tecnico Urs Fischer in caso di una ennesima sconfitta.

Le formazioni ufficiali

Union Berlino (3-5-2): Ronnow; Doekhi, Knoche, Leite; Trimmel, Haberer, Khedira, Aaronson, Gosens; Becker, Fofana. Allenatore: Fischer.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratshkelia. Allenatore: Garcia.

Queste le scelte dei due allenatori. Nell’Union ancora fuori Bonucci, mentre Garcia schierare Raspadori e non Simeone nella posizione di centravanti. Adesso non resta che attendere il fischio dell’arbitro bosniaco Peljto, previsto per le ore 21:00.

Dopo il fascino dell’inno, l’urlo magico e le foto di rito, finalmente è tutto pronto. Il calcio d’inizio del primo tempo lo battono gli azzurri.

Primo tempo

Interessante subito il lancio per Kvara, che viene anticipato dalla comoda uscita in presa alta di Ronnow.

Al 5′ terzo tempo di Leite, su calcio d’angolo, buono l’impatto, meno la precisione: alto sulla traversa.

Kvara (9′) costringe al fallo Trimmel, con un gioco di prestigio e una finta di corpo gli fa sparire il pallone da sotto al naso. Ammonito il capitano dei berlinesi.

14′ scontro surreale sulla linea laterale tra Politano e Di Lorenzo, che nel tentativo di tenere viva una palla finiscono entrambi ko. Gioco fermo, spray miracoloso e si riprende.

18′ Meret legge un potenziale pericolo e si spinge abbondantemete fuori la propria area di rigore, per spazzare coi piedi in fallo laterale.

19′ Ammonito Rrhamani per una precedente entrata in scivolata su Becker, un pò palla, molta caviglia.

23′ Spavento Napoli. Gol annullato ai padroni di casa per fuorigiovo in partenza di Fofana: brucia l’intera retroguardia azzurra e cross dentro per Haberer, che insacca a porta vuota. Provvede Peljto a cassare tutto.

29′ Ancora Becker tiene in ansia la difesa napoletana: dribbla in un fazzoletto e la mette dietro su Aaronson, che gira alto.

36′ Transizione dell’Union su palla persa nella trequarti offensiva del Napoli: Becker parte lancia in resta e arrivato al limite, serve Fofana, che lascia partire una sassata. Meret storna in angolo.

38′ Conclusione improvvisa di Khedira, apprensione ma palla larga.

Solamente un minuto di recupero. L’arbitro bosniaco manda tutti negli spogliatoi. E’ tempo di sorbire una bevanda calda, ricaricare idee ed energie.

Primo tempo, di studio. Un mucchio di corsa e agonismo. Ben poche emozioni, tuttavia. Qualche sofferenza di troppo per gli uomini di Garcia. Le statistiche, infatti, dicono zero tiri nello specchio della porta. Unico brivido invece per i berlinesi, il gol annullato a Haberer.

Secondo tempo

Il gioco riprende con la palla al centro battuta dai berlinesi. E c’è subito una sorpresa nella squadra partenopea: dentro Elmas e fuori Cajuste.

50′ Ammonito Gosens, un paio di falli reiterati e vicini nel tempo su Politano, e scatta il giallo.

54′ Haberer abbatte Kvara e si prende pure lui l’ammonizione.

60′ Il solito Becker riceve palla in area defilato e la mette dentro. Meret si accortoccia con sicurezza su un cross privo di pretese.

64′ Gol del Napoli: Kvara si isola per il classico uno contro uno contro Trimmel e poi stimola alla conclusione sotto misura Raspadori, che incrocia di sinistro. Due cose meravigliose, precedute da due giocate importanti. L’anticipo di Rrhamani, che esce forte e aggressivo in anticipo, nel cerchio di centrocampo. Il recupero di Mario Rui sulla trequarti, che tiene viva l’azione.

69′ Fischer prova a ridisegnare la squadra dopo lo svantaggio, con un triplice cambio: Král, Behrens e Laidouni per Fofana, Khedira e Aaronson.

70′ Anche Garcia attinge dalla panchina: escono Mario Rui e Raspadori, sostituiti da Olivera e Simeone.

79′ Ancora cambi nell’Union: fuori Doekhi e Haberer, dentro Volland e Tousart.

80′ Vicinissimo al pareggio i tedeschi, con una spizzata di testa di Knoche in mischia, che sfiora il palo. Immediatamente dopo, Garcia fa entrare Lindstrom, avvicendando uno stanchissimo Politano.

88′ Dentro Østigård, fuori un esausto Kvara, ai limiti dello sfinito.

92′ L’ennesimo cross di Becker è allontanato in tuffo coi pugni da Meret.

Arriva finalmente il triplice fischio finale. Il Napoli sbanca Berlino. La decide Jack Raspadori. E sono tre punti pesantissimi per l’economia della classifica del girone C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati