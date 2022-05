DIRETTA LIVE : Spezia-Napoli

Ultima gara del campionato di Serie A 2021/22 per il Napoli, che affronta oggi lo Spezia , al Picchi, per riscattare la sconfitta dell’ andata e terminare in campionato con la quarta vittoria di fila, dopo quelle contro Sassuolo, Torino e Genoa. Segui con noi la Diretta live testuale della, aggiornata in tempo reale.

Le Formazioni ufficiali

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Salva Ferrer; Maggiore, Kiwior; Verde, Agudelo, Kovalenko; Manaj. All. Thiago Motta. A disp. Zovko, Bertola, Sala, Bourabia, Sher, Nguiamba, Podgoreanu, Antiste, Salcedo, Nzola, Strelec. Indisponibili: Leo Sena, S. Bastoni, Reca, Zoet, Hristov, E. Colley. Squalificati: Gyasi.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna. All. Spalletti. A disp. Ospina, Marfella, Rrahmani, Malcuit, Di Lorenzo, Mario Rui, Anguissa, Fabian Ruiz, L. Insigne, Mertens, Osimhen. Indisponibili: Lozano, Ounas. Squalificati: –

Arbitro: Marchetti di Ostia.

Le redini della manovra offensiva della squadra di Thiago Motta saranno affidate a Daniele Verde, già autore di otto reti e sei assist in questo campionato, tante partecipazioni attive quante ne aveva complessivamente registrate in tutte le sue precedenti quattro stagioni in Serie A (esattamente otto gol e sei passaggi vincenti con le maglie di Spezia, Roma, Verona e Frosinone).

Ampio turnover per Luciano Spalletti, con Piotr Zieliński al centro della trequarti azzurra che proverà a ripetere l’ottima prestazione messa in mostra lo scorso maggio nel suo unico precedente contro i liguri, quando realizzò una rete e servì un assist

Con un successo il Napoli chiuderebbe il campionato a quota 79 punti in classifica: gli azzurri non fanno meglio dai 91 della stagione 2017/18

Arbitrerà l’incontro Matteo Marchetti, coadiuvato da Di Monte e Trinchieri. IV Ufficiale Robilotta, al VAR Banti, AVAR Ghersini.

Nel frattempo le squadre sono in campo per il riscaldamento, tra poco avra’ inizio il match del Picchi

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco: tra pochi minuti il fischio d’inizio che darà il via alle ostilità all’Alberto Picco di La Spezia.

ore 12:32- L’ arbitro Marchetti fischia l’inizio di gara tra Spezia e Napoli

4′- goooooll di Matteo Politano, sgroppata sulla sinistra, si accentrae calcia di sinistro e batte Provedel per l’1 a 0 azzurro

7′- Ancora Napoli in avanti in questa fase: la formazione allenata da Luciano Spalletti sta legittimando il vantaggio lampo e gioca con fiducia.

10′-La partita e ferma per atti di teppismo da parte delle due tifoserie, sono intervenuti i calciatori dell’una e dell’ altra squadra per calmare i tifosi

12′- L’arbitro Marchetti ha sospeso la partita a causa di alcuni disordini tra i tifosi di casa e quelli ospiti.

dal12′ – dopo circa 12′ minuti riprende il gioco al Picchi, sperando che tutto sia tranquillo

25′- GOOOOOOOLLLLL , assist da sinistra di Politano, che crossa per Petagna, tocco all’indietro per Zielnsky che calcia di sinistro e batte Provedel, Spezia 0 Napoli 2

28′-Prova a reagire lo Spezia, con Agudelo che calcia col sinistro da fuori area ma la sua conclusione è debole e Meret blocca.

31′ – Prova a tenere palla adesso lo Spezia cercando di costruire un’azione offensiva che le permetta di riaprire la partita, ma il Napoli è ordinato e chiude gli spazi.

35′- Gooooollllll a segno anche Demme, assist di Petagna, azione nello stretto tra Petagna e Demme, con il centrocampista azzurro che arrivato a tu per tu per Provedel controlla e calcia forte sotto la traversa. Niente da fare per il portiere dei liguri e risultato sempre più rotondo per gli azzurri.

45’+3- Buon calcio di punizione dalla trequarti in favore del Napoli: Ghoulam col sinistro cerca un inserimento dei propri compagni sul secondo palo ma la difesa dello Spezia prolunga in angolo.

45’+4-Sul corner ancora Ghoulam in mezzo all’altezza dell’area piccola, ma Provedel allontana in uscita alta e fa ripartire lo Spezia in contropiede.

45’+6′- Si lamenta lo Spezia per un contatto su Verde lanciato in contropiede al limite dell’area, ma Marchetti fa capire a chiari gesti che non ha riscontrato nulla di irregolare.

45’+7′- Ancora Napoli in avanti con Ghoulam, che sta crescendo negli ultimi minuti e si fa vedere sempre più spesso in avanti. Ma il suo cross è impreciso e Provedel può bloccare senza grossi rischi.

45’+10’+ L’arbitro mMarchetti fischia la fine del primo tempo Spezia 0 Napoli 3

ore 13:46 – Marchetti riapre le ostilita’, inizia il secondo tempo

46′ Subito avanti lo Spezia con Verde che cerca Manaj, ma la difesa del Napoli chiude in angolo.

49′ – Si lamenta ancora lo Spezia per un altro contatto al limite, stavolta su Manaj. Ma Marchetti fa proseguire anche in questa occasione.

51′ -Secondo ammonito del match Matteo Politano, autore di un brutto fallo.

54′ – Calcio di punizione per lo Spezia: il solito Verde sul punto di battuta cerca il taglio in area di un compagno ma la difesa del Napoli allontana.

57′ – Spezia stabilmente in avanti alla ricerca del gol che potrebbe riaprire la sfida, ma per ora non trova lo spazio per il guizzo giusto.

62′ – Primo cambio del match con Provedel che esce tra gli applause del Picco. Al suo posto l’esordiente Zovko.

62′ – Thiago Motta sostituisce anche Antiste con Kovalenko.

64′ – Il Napoli torna a farsi vedere in avanti con un calcio di punizione dalla trequarti. Ghoulam cerca Petagna in area ma Erlic lo anticipa e allontana la minaccia.

66′ – Secondo ammonito tra le fila del Napoli: Ghoulam finisce sul taccuino dei cattivi dopo un intervento in ritardo su Verde.

67′ – cambi nel Napoli, fuori Politano, Zielinsky e Petagna, dentro Osimhen, Insiune e Mertens

76′ – Calcio d’angolo per il Napoli dopo un tiro deviato di Osimhen: Ghoulam batte corto per Insigne che cerca il destro a giro ma viene contrastato dalla difesa ligure.

77′ – Buona occasione in contropiede per lo Spezia, ancora sui piedi di Manaj, che entrato in area fa partire un destro potente, ma il suo tiro termina alto.

77′ – Sostituzione Martin Erlić Nicolò Bertola

78′ – Nel Napoli fuori Demme Meret dentro Anguissa e Marfella

IN AGGIORNAMENTO

