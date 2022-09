Diretta LIVE Rangers-Napoli: “Spalletti vuol fare bottino pieno! Occhi puntati su Kwara…”

Gentili lettrici/ri di persemprenapoli.it, vi diamo finalmente il benvenuto alla diretta Rangers- Napoli, gara valida per il secondo turno della fase a gironi di Champions League 2022/2023. Si tratta infatti della partita del Napoli oggi, che si disputerà fuori casa all’Ibrox Stadium di Glasgow. Dopo la vittoria contro lo Spezia allo stadio Maradona di Fuorigrotta, il Napoli oggi, cerca la vittoria nel match Rangers Napoli. Gli azzurri di Luciano Spalletti, intanto, sono chiamati al secondo impegno europeo e puntano a continuare alla grande per restare in cima classifica del girone di Champions.

La Gara tra i Rangers di Glasgow ed il Napoli, andrà’ in scena al Ibroxs Park Stadium alle ore 21

Formazioni Ufficiali e Sestina arbitrale della gara

FORMAZIONE RANGERS (4-3-3): McGregor; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Davis, Lundstram, Kamara; Tillman, Colak, Kent. All.: Van Bronckhorst.

FORMAZIONE NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

Arbitro

Antonio Mateu Lahoz ESP

Assistenti

Pau Cebrián Devís ESP; Roberto del Palomar ESP

Quarto uomo

José Luis Munuera ESP

VAR

Marco Fritz GER

Assistente VAR

Bastian Dankert GER

Vi aspettiamo tutti per la diretta live di Rangers-Napoli, Seconda Giornata del Girone A di Champions League, a piu tardi dalla redazione di persemprenapoli.it

