DIRETTA LIVE Napoli-Torino: Spalletti per la continuità’, Juric prova a fermarlo

Napoli – Torino è valevole per la giornata numero 8 del campionato di Serie A 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 1 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Arbitro di Napoli – Torino sarà Luca Massimi coadiuvato da Alessandro Cipressa e Marco Scatragli. Al VAR invece ci sarà Francesco Fourneau.

Attualmente il Napoli si trova 1° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece il Torino si trova 9° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Il Napoli ha segnato 15 gol e ne ha subiti 5; il Torino ha segnato 6 gol e ne ha subiti 7.

In casa il Napoli ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Torino ha totalizzato 6 punti (2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, lo Spezia e il Milan ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Lecce, l’Inter e il Sassuolo ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Napoli ha incontrato nell’ultima partita il Milan vincendo 1-2 mentre Il Torino ha incontrato il Sassuolo perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Khvicha Kvaratskhelia con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Ivan Juric è Nikola Vlasic con 3 gol.

Napoli-Torino: Probabili Formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Lukic, Lazaro; Radonjic, Vlasic, Sanabria. All.: Juric.

Siamo in attesa che le due squadre inizino il riscaldamento, nel frattempo, un break per noi, ci rivediamo al fischio d’inizio. Un saluto a tutti i nostri lettori di persemprenapoli.it…mi raccomando, non mancate!

ore 15 L’arbitro Luca Massimi sta per fischiare il calcio d’inizio di Napoli-Torino

6′ Goooooooooool André-Frank Zambo Anguissa Uno-due sulla fascia sinistra tra Mario Rui e Kvartaskhelia con il portoghese che arriva sul fondo e crossa in mezzo all’area. Anguissa si inserisce e colpisce di testa battendo Milinkovic-Savic sul secondo palo.

9′ Gestione per il Napoli dopo il vantaggio, i granata al momento non riescono a reagire.

11′ GOOOOOOOOOL doppietta di Anguissa Il numero 99 chiude il triangolo con Politano a metà campo e si invola in solitaria verso la porta granata. Arrivato davanti a Milinkovic-Savic, lo batte con un rasoterra sul primo palo che vale il raddoppio azzurro e la sua doppietta personale.

15′ Doppio colpo difficile da ribaltare per il Torino, che ora prova ad attaccare la difesa schierata della squadra di Spalletti.

18′ VLASIC! Il numero 16 riceve al limite, protegge palla e calcia rasoterra a incrociare con il sinistro. Meret è ben piazzato e respinge.

19′ Ci ha provato Raspadori! Meret va in verticale, sfrutta il velo di Anguissa e Raspadori e trova Kvaratskhelia. Il georgiano lascia palla a Politano che offre a Raspadori al limite dell’area. L’ex Sassuolo controlla e calcia rasoterra, Milinkovic-Savic si butta a terra e blocca.

22′ PILLOLA STATISTICA: Il Napoli è imbattuto da 10 partite casalinghe contro il Torino in Serie A (6V, 4N), l’ultimo successo granata fuori casa contro i partenopei in campionato risale al 17 maggio 2009, 2-1 con Giancarlo Camolese alla guida grazie ai gol di Rolando Bianchi e Alessandro Rosina.

25′ In difficoltà nella gestione del pallone il Torino, costretto a chiamare spesso in causa Milinkovic-Savic a causa della pressione continua del Napoli.

28′ Gioco momentaneamente fermo al Maradona. Massimi ha fischiato per consentire la sostituzione di una bandierina del calcio d’angolo, rotta casualmente da Sanabria.

30′ Bella azione sulla fascia di Lazaro, che va via in velocità a Di Lorenzo, prende il fondo e mette palla dietro. Sanabria anticipa Rrahmani ma non riesce a trovare la porta.

31′ Colpo al volto subito da Lukic, che ha salvato il Torino immolandosi di fronte al tiro potente di Zielinski.

32′ Si è rialzato il numero 10 granata. Si può battere il corner per il Napoli.

34′ Azione fotocopia rispetto a quella di qualche minuto fa, con Kvaratskhelia che punta l’interno dell’area e scarica per Zielinski. La conclusione del polacco, però, è debole e centrale.

in aggiornamento

