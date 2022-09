DIRETTA LIVE Napoli-Spezia: Spalletti vuole sfatare il “Tabu'” Spezia al Maradona

Dopo la pazzesca batosta rifilata al Liverpool per 4-1, il Napoli vuole (e deve) confermarsi in Serie A. Oggi si gioca contro lo Spezia di Gotti, in difficoltà nelle ultime gare ma molto più solida in difesa degli scorsi anni.

Sono infatti ben due stagioni che i liguri espugnano il Maradona: prima con Italiano per 2-1 e poi con Thiago Motta per 1-0. Spalletti opterà per un turnover importante, cercando però di non ripetere la prestazione venuta fuori contro il Lecce di Baroni. Sarà assente Osimhen, che salterà anche Rangers e Milan.

Formazioni Ufficiali e sestina arbitrale

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Anguissa Elmasi; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

A disposizione: Sirigu, Marfella, Kim, Ostigard, Zanoli, Olivera, Lobotka Gaetano, Politano, Simeone . Zielinky disponibili: Demme, Osimhen.

SPEZIA (3-5-2):Dragowski; Holm, Kiwior, Nikolaou, Reca; Ampadu, Bourabia, Bastoni; Agudelo, Nzola, Gyasi. All. Gotti.

A disposizione: Zoet, Zovko, Caldara, Sala, Hristov, Beck, Ellertsson, Sher, Agudelo, Nguiamba, Sanca, Strelec. Indisponibili: Verde, Ekdal, Maldini, Ferrer e Amian.

Arbitro: Santoro

Guardalinee: Margani e D’Ascanio

Quarto uomo: Volpi

Var: Valeri

Avar: Prenna

Siamo in attesa che l’ arbitro , Sig Santoro, fischi il calcio d’ inizio di Napoli–Spezia

15:00- l’ARBITRO Santoro sta per fischiare io calcio d’inizio

1′ FISCHIO D’INIZIO DI NAPOLI – SPEZIA. Arbitra Santoro.

3′ Subito Napoli aggressivo e che prova a mettere pressione allo Spezia.

6′ Numero di Kvaratskhelia che si incunea in area e con un doppio tunnel trova spazio per calciare, ma la conclusione sbatte sulla difesa ospite.

10′ Punizione di Bastoni dai 30 metri, pallone in area con Nzola che prova da posizione defilata a colpire la sfera. Palla deviata in angolo.

14′ PRIMA OCCASIONE DELLA PARTITA! A seguito di un calcio da fermo, Kvaratskhelia trova spazio in area e calcia di prima, Dragoswki si deve distendere per smanacciare a lato.

22′ Azione in solitaria di Elmas che prende campo a metà campo e prova a sfondare, arrivato al limite viene fermato dai difensori dello Spezia.

23′ ANCORA KVARATSKHELIA! Doppia finta e conclusione di potenza sul primo palo, Dragowski è attento a non farsi sorprendere.

28′ Elmas per Kvaratskhelia, il georgiano prova un tiro cross dal limite. Palla sul fondo.

321′ Superata la mezz’ora di gioco con il Napoli che controlla la gara ma non riesce a sfondare.

38′ Di Lorenzo riceve palla sulla linea di fondo, pallone teso in mezzo ma Kiwior è attento e spazza.

43′ Cartellino giallo per Gyasi, fallo su Anguissa.

45’Ci saranno 2 minuti di recupero.

45′ +2 Fine primo tempo: NAPOLI – SPEZIA 0-0.

Partita inchiodata sul nulla di fatto. Il Napoli tiene palla e sfiora il gol con Kvaratskhelia che in più di un occasione impensierisce Dragowski, ma lo Spezia nelle ripartenze si rende insidioso e Gyasi nel finale sfiora il vantaggio per gli ospiti.

16:10 L’arbitro Santoro fischia l’inizio della ripresa, si parte dallo 0a 0 tra Napoli e Spezia

46′ Sostituzione Tanguy Ndombélé Alvaro Stanislav Lobotka

50′ Ci prova Politano che dal limite riesce a mettersi il pallone sul destro e calciare. Palla deviata in angol

52′ Politano mette un pallone interessante in area, Raspadori non colpisce bene la palla che si perde a lato.

57′ Matteo Politano Hirving Rodrigo Lozano Bahena, André-Frank Zambo Anguissa Piotr Sebastian Zieliński

59′ Punizione per il Napoli dalla trequarti, calcia Zielinski in area ma difesa dello Spezia è attenta.

61′ ZIELINSKI! Lobotka per Zielinski che scarica un tiro di prima dal limite, Dragowski smanaccia in angolo.

62′ Ancora Napoli! Elmas compisce di testa da buona posizione. Palla a lato alla destra di Dragowski.

62′ Sostituzione Simone Bastoni Viktor Viktorovych Kovalenko

67′ Sostituzione nel Napoli. dentro Simeone per Kvaratskhelia.

70′ Sostituzione Mehdi Bourabia Mikael Egill Ellertsson, Sostituzione Ethan Kwame Colm Raymond Ampadu Petko Rosenov Hristov

71′ Cartellino giallo per Elmas che stende Ellertsson sulla trequarti.

72′ SALVATAGGIO SULLA LINEA DI RRAHMANI! Retropassaggio sbagliato di Mario Rui, ne approfitta Kiwior che prova ad anticipare Meret ma Rrahmani salva sulla linea.

75’Sostituzione Eljif Elmas Gianluca Gaetano

77′ Cartellino giallo per Drągowski per perdita di tempo.

79′ Cross di Di Lorenzo in area, stacca Lozano ma Kiwior devia in angolo.

80′ Nello Spezia dentro Sala per Agudelo.

85′ Continua pressione del Napoli, Raspadori sbuca tra le linee e calcia da posizione defilata, Dragowski è attento ma il guardalinee alza la bandierina.

87′ LOZANO! Calcio d’angolo per il Napoli, Dragowski esce a vuoto ma Lozano a porta vuota calcia a lato

89′ Gooooooool Giacomo Raspadori.1-0! Rete di Raspadori. Lozano dal fondo mette un pallone rasoterra la centro, Gaetano la liscia servendo però Raspadori che di prima calcia e infila Dragowski.

In aggiornamento:

