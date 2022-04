Napoli e Roma si giocano tantissimo, perchè il match di stasera può risultare decisivo per entrambe in questo convulso finale di stagione. La squadra partenopea sogna ancora lo scudetto, ma la sconfitta con la Fiorentina mette gli azzurri con le spalle al muro: adesso non possono sbagliare più nulla. Mentre i giallorossi sono pienamente in corsa per l’Europa League. Eppure sognano una qualificazione in Champions League, veramente insperata fino a qualche settimana fa.

Le Formazioni Ufficiali

Luciano Spalletti e Josè Mourinho hanno scelto questi undici per giocarsela fino in fondo.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabiàn Ruiz; Lozano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. Allenatore: Mourinho.

Adesso bisogna solo aspettare che l’arbitro Marco Di Bello della sezione di Brindisi dia il fischio d’inizio

18:58- Le squadre fanno il loro ingresso in campo

Ore 19 L’arbitro Di Bello da il fischio d’inizio

3′ – Per il momento si gioca a centrocampo.

4′ – Zaniolo scatta sulla destra, Koulibaly lo contiene.

7′ – Lozano cade in area sulla pressione di Ibanez, Di Bello fa proseguire.

9′ – Di Bello viene richiamato al VAR per rivedere le immagini

10′ – RIGORE NAPOLI! Di Bello dopo aver rivisto le immagini assegna il penalty agli azzurri: fallo di Ibanez su Lozano.

11′ – GOOOOLLLL Insigne batte Rui Patricio piazzando il pallone alla destra del portiere giallorosso

14′ – Intervento duro di Pellegrini su Anguissa. Il match incomincia a farsi ruvido

16′ – Osimhen centra basso per Lozano, anticipato da Mancini.

17′ – AMMONITO Cristante, pestone a Lobotka.

19′ – OCCASIONE NAPOLI! Insigne serve la sovrapposizione di Mario Rui, zampata di Osimhen respinta da Smalling, Rui Patricio si fa trovare pronto sul destro di Lozano.

20′ – Zaniolo tutto solo con due azzurri addosso, tiene troppo il pallone e alla fine lo perde

24′ – Anguissa allarga il gioco per Lozano, fermato in angolo da Ibanez.

25′ – Lozano avanza centralmente, destro murato da Ibanez.

28′ – Azione prolungata dei giallorossi che non trovano spazio per tirare.

30′ -Fraseggio dei giallorossi, gli azzurri mantengono alta la pressione.

31′ – Pellegrini per Abraham, controllo sbagliato al limite dell’area.

33′ – Lozano dialoga con Insigne, Ibanez si rifugia in angolo.

34′ – Rinvio lungo per Zaniolo, Lobotka è in vantaggio.

36′ – AMMONITO Pellegrini per proteste.

37′ – AMMONITO Koulibaly, irruente su Zalewski.

39′ – TRAVERSA ROMA! Punizione di Pellegrini, prolungata da Osimhen, la traversa salva Meret.

40′ – Da corner, colpo di testa di Cristante, alto.

45’+1 – Zalewski si accentra dalla sinistra, rasoterra fiacco, facile preda di Meret.

45’+2 – Karsdorp arriva sul fondo, Abraham è in ritardo a centroarea.

45’+3 – Problemi alla caviglia per Zalewski, gioco momentaneamente fermo.

45’+5 -FINE PRIMO TEMPO. Napoli-Roma 1-0, decide Insigne dal dischetto.

Frazione equilibrata e combattuta, con poche reali occasioni da rete, sbloccata dal rigore di Insigne (valutato al VAR il contatto tra Ibanez e Lozano); i giallorossi colpiscono una traversa su punizione, tiro di Pellegrini deviato da Osimhen.

20:06 – Di Bello da il fischio d’ inizio della ripresa

46′ – SOSTITUZIONE ROMA. Cristante rimane negli spogliatoi, spazio a Mkhitaryan.

47′ – Filtrante di Lozano per Osimhen, destro smorzato in angolo da Mancini.

49′ – Anguissa sfonda in area dalla destra, Mancini attento su Osimhen.

50′ – Cross teso di Mkhitaryan, Karsdorp in scivolata non ci arriva.

53′ – Intervento con il piede a martello di Zanoli che ha rischiato anche il rosso diretto, Sergio Oliveira ancora a terra. Ammonito il difensore azzurro

54” – Cross teso di Mkhitaryan, Karsdorp in scivolata non ci arriva.

56′ – Problemi per Lobotka, gioco fermo.

56′ – Esce Lobotka infortunato ed entra Zielinski.

58′ – Tira in porta Pellegrini, ma non è convinto e Meret para senza problemi

60′ – Cross di Insigne che taglia tutto lo specchio della porta, ma nessuno interviene.

61′ – Karsdorp calibra dalla destra, Abraham si divora il pareggio, schiacciando malamente di testa.

62′ – AMMONITO Lozano per comportamento scorretto.

64′ – AMMONITO Insigne per proteste.

65′ – Punizione di Insigne, Rui Patricio agguanta in presa alta.

66′ – La Roma preme alla ricerca del pareggio. Stavolta colpo di testa di Mancini dopo punizione di Pellegrini, la palla va fuori di poco

67′ – Sponda di Abraham per Zaniolo, è decisivo l’intervento di Mario Rui. Adesso il Napoli soffre.

68′ – Cambi nel Napoli, fuori Fabian Ruiz e Lozano, Dentro Elmas e Demme

69′ – Sinistro di Zielinski che non esce di molto.

71′ – Destro da lontano di Elmas, Rui Patricio para a terra

71′ – Zaniolo viene ammonito per proteste. Un giallo pesantissimo perché il giocatore giallorosso saltera’ l’Inter

75′ – Mourinho toglie Oliveira e Zalewski, entrano Veretout ed El Shaarawy.

76′ – Meret mette giù Zaniolo in area, l’arbitro fa proseguire il gioco, ma ci sarà un check del Var.

76′ – Espulso per proteste dalla panchina il secondo portiere giallorosso Fusato.

76′ – Meret mette giù Zaniolo in area, l’arbitro fa proseguire il gioco, dopo il check del Var l’arbitro Di Bello fa proseguire il gioco senza concedere il rigore.

80′ – Osimhen va via di forza ma il suo tiro colpisce l’esterno della rete.

81′ – cambi nel Napoli, fuori Insigne ed Osimhen, dentro J.Jesus e Mertens

83′ – Esce Mancini ed entra Perez

85′ – Zaniolo resta a terra e chiede subito il cambio. Al suo posto entra Felix.

88′ – Bella chiusura di Koulibaly sull’incursione in area del nuovo entrato Felix.

90′ – Concessi otto minuti di recupero.

90’+1 – Pareggia El Shaarawy su assist di Abraham. con un destro nell’angolo basso che non dà scampo a Meret.

90’+7 – Punizione di Veretout e colpo di testa di Pellegrini, para Meret

LA GARA DEL MARADONA TERMINA 1-1 AL GOL DI INSIGNE, RISPONDE EL SHAARAWY

El Shaarawy beffa il Napoli al 91′. La squadra di Spalletti è crollata quando la vittoria sembrava in tasca e nel finale la Roma è addirittura andata vicina alla vittoria.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI

SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati