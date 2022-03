DIRETTA LIVE Napoli-Milan: seguila con noi!

Il big match della 28esima giornata mette di fronte Napoli e Milan. Al momento, partenopei e rossoneri sono appaiati in classifica a quota 57 punti. La sfida, quindi, mette in palio la vetta del campionato. Perchè chi vince va in testa da solo. Mentre in caso di pareggio, si formerebbe un terzetto al comando con l’Inter, comunque potenzialmente in vantaggio, in quanto deve ancora recuperare la partita contro il Bologna.

Pioli affronta il tabù Spalletti, che finora non ha mai sconfitto. I due allenatori hanno scelto questi undici per giocarsela fino in fondo.

Le formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

Adesso bisogna solo aspettare che Daniele Orsato dia il fischio d’inizio.

ore 20:45 – L’ arbitro Orsato fischia il calcio d’inizio di Napoli-Milan

1’Cross di Di Lorenzo, Osimhen controlla per Zielinski, Junior Messias concede il primo angolo della gara.

2′ Prima chance per il Napoli: sul corner il pallone arriva a Rrahmani, che calcia al volo ma manda sopra la traversa.

5’Bennacer cade in area a contrasto con Koulibaly dopo uno scambio con Giroud, Orsato fa proseguire.

6’Di Lorenzo avanza sulla destra, cross basso bloccato da Maignan.

8’Orsato ammonisce Pioli per proteste.

10′ Bella palla di Insigne tra le linee a trovare Politano, che conduce centralmente un’azione di rimessa. Poi sceglie di calciare dai venti metri e sbaglia, facendosi rimpallare il tiro.

In aggiornamento…

