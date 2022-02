Un po’ schiacciata dalla lotta per lo Scudetto, che pare abbia difficoltà a trovare un vero padrone, nonchè trascurata rispetto alla Champions, magari a causa delle cifre irrisorie che garantisce alle partecipanti, rispetto alla Coppa dalle Grandi Orecchie, torna l’Europa League.

E’ indubbio che la sfida tra Napoli e Barcellona, gara di ritorno dei playoff, meriterebbe il palcoscenico della massima competizione continentale per club. Nondimeno, i 40mila e passa spettatori che affollano il “Maradona” si godranno comunque uno spettacolo calcistico degno della cornice di Fuorigrotta.

L’obiettivo, per partenopei e catalani, dopo l’1-1 del Camp Nou, è conquistare l’accesso agli Ottavi. Per riuscirci, Spalletti e Xavi hanno scelto di affidarsi a questi undici.

Le formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Demme, Fabiàn Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: Idasiak, Ospina, Juan Jesus, Mertens, Politano, Ghoulam, Ounas, Petagna, Zanoli.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Araujo, Jordi Alba; F. De Jong, Busquets, Pedri; Traoré, Aubameyang, Ferran Torres. Allenatore: Xavi.

A disposizione: Neto, Tenas, Ricard Puig, Dembélé, Braithwaite, L. De Jong, Mingueza, Eric Garcia, Nico Gonzalez, Gavi.

Adesso bisogna solo aspettare che il russo Sergei Karasev, coadiuvato dai connazionali Igor Demeshko e Aleksei Lunev, dia il via alla gara.

21:00 – L’arbitro russo Sergei Karasev fischia il calcio d’ inizio della gara

3’Pressione alta per entrambe le squadre, Traoré al cross: Di Lorenzo anticipa Ferran Torres.

4’Risponde Di Lorenzo: il suo cross é preda di ter Stegen.

5’Possesso palla del Barcellona, ter Stegen prova il lancio per Torres, palla in out.

7’Cross di Mario Rui, Alba non si fida e mette in angolo: primo corner per il Napoli.

8′ GOL! Napoli – BARCELLONA 0-1! Rete di Jordi Alba. Contropiede fulmineo con Adama Traoré che porta palla e scarica sul terzino: conclusione sul primo palo che batte Meret.

10′ Cross di Insigne che taglia tutta l’area, Elmas sul secondo palo non ci arriva.

13′ GOL! Napoli – BARCELLONA 0-2! Rete di Frenkie de Jong. Gran conclusione da fuori area dell’olandese, un destro a giro dai venti metri che si infila sotto il sette.

16’DEST! Ci prova anche il terzino destro, pallone di poco a lato: Napoli che sta lasciando troppo il tiro da fuori ai Blau grana.

21’CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Karasev, dopo il consulto con il VAR, indica che il contatto é stato dentro l’area e indica gli undici metri.

23’GOL! NAPOLI – Barcellona 2-1! Rete su Rigore di Lorenzo Insigne. Il fantasista con un destro a fil di palo batte ter Stegen, rimasto immobile a centro area.

26’OCCASIONE BARCELLONA! Di Lorenzo regala palla a Busquets, il mediano serve Aubameyang che calcia a lato.

28’FERRAN TORRES! Destro deviato da Mario Rui in angolo, altra occasione del Barcellona nata da una palla persa partenopea al limite dell’area.

29’COSA SBAGLIA AUBAMEYANG! La punta, sola sul secondo palo, di testa manda incredibilmente a lato.

36’Osimhen supera Piqué e poi cade, lo stesso attaccante fa segno di non essere stato toccato dal catalano.

41’Cross al centro per Osimhen, stop di petto della punta che viene peró chiusa da Araujo.

45′

GOL! Napoli – BARCELLONA 1-3! Rete di Gerard Piqué. Il centrale stoppa in area un pallone difficile e con un sinistro ad incrociare insacca alle spalle di Meret.

45+1 l’arbitro fischia la fine del primo tempo Napoli- Barcellona 1 a 3

Ben quattro reti in questo primo tempo, tre del Barcellona che passa in vantaggio con Jordi Alba su un contropiede nato da un errato angolo partenopeo. Seconda rete con un gran destro a giro di de Jong, Napoli che accorcia su rigore dopo il fallo di ter Stegen in uscita su Osimhen. Partita riaperta dagli azzurri, all’ultimo minuto del primo tempo peró Piqué trova in mischia un difficile stop e sinistro che batte Meret.

22:00 – L’arbitro Karasev fischia l’inizio della ripresa

47’Spalletti abbassa Elmas e Zielinski in una mediana a tre, Politano largo a destra: Napoli super offensivo.

51’Insigne pesca Zielinski în area, il cross del polacco messo in angolo da Araujo.

55’MERET SALVA IL NAPOLI! Colpo di reni del portiere che toglie dal sette un tiro cross di Traoré.

56’AMMONITO Piotr Zieliński. Intervento duro che ferma il contropiede di Aubameyang.

59’GOL! Napoli – BARCELLONA 1-4! Rete di Pierre-Emerick Aubameyang. Traoré con un pallone basso al centro, velo di de Jong che libera la punta: conclusione di prima intenzione che si infila sotto il sette.

60’Doccia gelata per il Napoli, Barcellona che cala il poker con un gran destro di Aubameyang dopo una bella azione nata da Traoré.

62’AMMONITO Fabián Ruiz. Giro palla del Barcellona, fallo di frustrazione dello spagnolo che stende Pedri.

65′ AUBAMEYANG! La punta entra in area e carica il tiro, ottima uscita di Meret che blocca il pallone prima della conclusione.

68’Gran girata al volo di Insigne sul tocco di Zielinski, palla in rete ma azione fermata per fuorigioco.

70′ OSIMHEN! Gran lancio di Insigne, la punta anticipa la conclusione per battere ter Stegen, palla di poco a lato.

74′ Sostituzioni nel Napoli escono Osimhen, Fabian Ruiz e Zielinsky, dentro Mertens Ghoulam ed Ounas

74’Sostituzione BARCELLONA: esce Adama Traoré, entra Ousmane Dembélé,

Sostituzione BARCELLONA: esce Pedro González, entra Nico González.

75’Sostituzione BARCELLONA: esce Pierre-Emerick Aubameyang, entra Luuk de Jong.

81′ esce tra i fischi Lorenzo Insigne ed entra Petagna

82’Sostituzione Ferran Torres García Ricard Puig Martí

86′goool del Napoli, politano approfitta di una dormita del Barcellona, e dopo il recupero del pallone in area di Mario Rui, su pressing, l’ala del Napoli mette in rete il 2 a 4

89’PETAGNA! Destro forte sul primo palo, Ter Stegen con un riflesso mette in angolo.

Tre i minuti di recupero.

90’+3 L’arbitro fischia la fine dell’ incontro Napoli2 Barcellona 4

Finisce qui l’avventura del Napoli in Europa League, troppo piu’ forte il Barcellona, al di la’ delle defezioni azzurre, diciamo che fino al 1 a 4 non c’e mai stata partita, ed il risultato non lascia nessun altro commento. Ora il Napoli deve riordinare le idee, Domenica c’e’ di nuovo il campionato, e si spera che le tossine di questa gara, saranno subito messe nel cassetto dei ricordi, con la speranza che tale lezione sia servita a chi prevedeva senza rendersi conto che di fronte c’era sempre il Barcellona, ed anche una cantera di livello Europeo. Il Napoli deve ancora diventare grande! Ripetiamo il risultato Napoli- Barcellona 2 a 4, ed anche quest’anno il Napoli resta fuori dai salotti europei.Buonanotte a tutti e grazie di averci seguiti…persemprenapoli.it

