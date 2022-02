DIRETTA LIVE Lazio-Napoli: seguila con noi!

Questa domenica di Serie A si chiude con il big match della 27^ giornata. All’Olimpico, Lazio e Napoli si giocano obiettivi importanti. Maurizio Sarri incontra il suo passato e vuole approfittarne per trovare quella continuità che potrebbe permettergli di restare ancorato alla corsa per l’Europa. Del resto, la classifica non mente: i biancocelesti sono a -7 dal quarto posto (Juve con una partita in più).

Dal canto suo, la squadra di Luciano Spalletti, oltre a mettersi alle spalle la sonora sconfitta contro il Barcellona, vuole rilanciarsi in campionato. Fortemente intenzionata ad approfittare della frenata contemporanea di Milan e Inter. Così da poter rientrare prepotentemente nella lotta per lo scudetto.

Insomma, è una partita con in palio una posta pesantissima, in un senso o nell’altro. Per riuscire a centrare i tre punti, i due allenatori hanno scelto di affidarsi a questi undici.

Le formazioni

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabiàn Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti.

Adesso bisogna solo aspettare che il brindisino Marco Di Bello, dia il via alla gara.

In aggiornamento…

